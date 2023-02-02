金山最大永久性支持住房剪綵揭幕 共256套單間公寓

1064 Mission Street 永久支持性住房外觀。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德2月1日與聯邦和地方政府官員及社區合作夥伴一起，為1064米慎街（Mission Street）永久支持性住房 (PSH) 項目投入使用揭幕剪綵。項目共有256套單間公寓，是目前舊金山最大的永久支持性住房項目。其中153套公寓將專供成年無家者使用，103套專供55歲以上的無家者使用。

舊金山市長布里德與聯邦和地方政府官員及社區合作夥伴一起為1064 Mission Street 項目剪綵。（記者李怡／攝影）

1064Mission Street 是市長住房和社區發展辦公室 (MOHCD)、舊金山公共衛生部 (SFDPH)、無家者支持性住房部 (HSH)、加州 梅西住房服務部（Mercy Housing California ）和佩斯社區服務中心（Episcopal Community Services） 共同合作開發。項目由市和州資金資助， 是布里德無家可歸者恢復計畫的一部分。也是舊金山幾十年來，為無家者提供的最大規模的住房項目。

為無家者提供的永久支持性住房內部。（記者李怡／攝影）

布里德表示，這個項目是聯邦、州和地方政府共同努力解決遊民 問題的一個很好的例子。從聯邦政府支持提供土地，到州政府提供資金，再到通過SB35法案等精簡建設審批流程，利用政府資金與社區組織共同合作完成。舊金山會繼續就解決遊民問題進一步開展工作。

前眾議院議長裴洛西書面聲明表示，感謝舊金山市長布里德與前市長李孟賢的努力，建設為解決無家者難題的典範社區。她很榮幸能與舊金山灣區國會代表團並肩作戰，在去年的政府資助計畫中，為1064Mission住房項目爭取到重要的聯邦資源，以幫助照顧無家者群體。

為無家者提供的永久支持性住房的餐廳服務。（記者李怡╱攝影）

加州住房和社區發展廳主任委拉斯克斯 (Gustavo Velasquez) 說，此項目開發是將建設住房與解決無家者問題相結合的項目，會幫助更多的無家者遠離街頭。此住房項目設施還將為住在這裡的無家者提供現場健康服務、食品服務和無家者工作培訓，以及隨時獲得家庭支持服務。

這處永久支持性住房不僅是舊金山最大的支持住房站點，1064Mission Street獨特的創新建設，更為無家者提供生活便利支持服務，如公共餐廳、洗浴以及洗衣服務等，配套設施超過其他傳統支持性住房。