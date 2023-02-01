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半月灣槍案倖存者 無收入無住所恐成遊民

編譯組／灣區31日電
半月灣槍擊案農場工人的住處破舊簡陋。（取自推特）
半月灣槍擊案農場工人的住處破舊簡陋。（取自推特）

一名參觀過半月灣（Half Moon Bay）槍擊案農場的人士告訴國家廣播公司（NBC），慘案發生一周後，悲劇還未結束，倖存者和受害者家屬仍未走出危機。

上周七名移民農場工人在半月灣兩個不同的農場遇害，許多工人及其家屬因此失去住房和收入。對於那些面臨重返工作崗位的人來說，這個原本就有剝削勞工惡名的行業變得更不安全。

華促會（Chinese for Affirmative Action）共同執行董事崔貞文（Cynthia Choi）說：「這次的大規模槍擊案加劇了農場原本就非常惡劣的生活和工作條件，有些人不再有地方居住，而且，他們也不想回去。」

聖馬刁縣法醫辦公室證實，在上周遇害的七人當中，有五人是中國移民工人，兩人是墨西哥移民工人，他們是73歲的劉志深（Zhishen Liu，音譯）、66歲的程啟中（Qizhong Cheng，音譯）、43歲的邴葉濤（Yetao Bing，音譯）、74歲的張愛香（Aixiang Zhang，音譯）、64歲的陸景芝（Jingzhi Lu，音譯）、50歲的希門尼茲（Marciano Martinez Jimenez）、38歲的裴瑞茲（Jose Romero Perez）。

加州州長紐森（Gavin Newson）承認，這些農場工人的生活條件極為惡劣，槍擊案第一個案發地點加州陶土花園（California Terra Garden）的工人住在海運貨櫃箱裡，每小時時薪僅9元，遠低於加州最低時薪標準15.5元。

崔貞文表示，農民和流動人口往往是被社會忽視的群體，北加州農場的華裔工人鮮少與人交談。在半月灣槍擊案發生後，倖存的亞裔工人及其家人都陷入資源荒漠中。由於當地沒有專門支持亞裔農工的組織，總部位於舊金山的華促會和「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）是少數幾個能幫助他們的團體。

目前，有一個聯盟正在半月灣提供食物、住房選擇、語言等服務給倖存者，並在GoFundMe網站上為生計受到影響的人發起募捐運動。

崔貞文說：「當人們提到農工和移工時，通常不會想亞裔。」然而，亞裔在美國從事農業的歷史久遠，尤其是在加州，但關於這方面的訊息非常少。

根據華盛頓大學（Washington University）的研究，早在19世紀，中國移民就已經在美國農場工作，但從一開始，剝削和種族主義就一直存在。

崔貞文指出，如果當地沒有翻譯人員和受過文化教育的維權人士，資源稀少的移民農工很容易受到剝削，再加上將近三年高漲的反亞仇恨情緒，移民農工在許多層面上都有恐懼。

半月灣槍擊案農場工人的生活和工作條件十分惡劣。（美聯社）
半月灣槍擊案農場工人的生活和工作條件十分惡劣。（美聯社）

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