東華醫院新屆董事會就職 布里德監誓

新一屆的董事會成員與眾多民選官員合影。（記者李怡／攝影）

2023年舊金山華埠 東華醫院迎來新一屆董事會領導班子。余健峰當選董事會主席，雷頌文則被選為董事會副主席。

新一屆的董事會成員30日在舊金山市長布里德（London Breed）的監誓下宣誓就職。新一屆的董事會成員包括余健峰、雷頌文、梁國緯、周達昌、黃家源、黃國康、伍璇璨、薛曹績、李殿邦、劉運方、陳迪安、周鼎、黎鐵、方錫林、袁耀華、吳子銘。東華醫院行政總裁張建清博士主持就職儀式。

舊金山市議員佩斯金出席現場活動並且頒發賀狀。眾多加州 及舊金山官員紛紛到場，為新就任的董事頒發個人賀狀，並肯定東華醫院對於華裔社區以及整個舊金山的貢獻。其中包括加州參議員威善高、加州眾議員楊馳馬、舊金山市議員華頌善、殷嘉立、麥德誠，舊金山市府律師邱信福、估值官郭華建等。

布里德感謝東華醫院對社區的貢獻，並肯定醫院所做的工作。舊金山前市長、董事會顧問勃朗（Willie Brown）書信致辭，恭喜新一屆董事會成員就職，並期待在他們的辛勤努力下，東華醫院更上一層樓。

東華醫院是僑立醫院，由多個華埠僑團、社團派出成員擔任董事，如華埠男青年會、致公總堂、國民黨黨總支和各大會館等，在醫院內董事會都有一席之地。

作為合和總會館的成員，余健峰在就職演說表示，歡迎所有新上任及再度受委任的董事會成員，並感謝剛卸任的前董事會成員在履行職責時所付出的貢獻。也感謝東華醫院管理團、醫護人員在保護社區時付出的努力及犧牲。

他說，很榮幸可以擔任東華醫院董事會主席。未來醫療行業可謂充滿挑戰，有幸以主席的身分帶領董事會及東華醫院管理團隊，願2023年東華醫院可以提供更多的服務，給低收入長者、新移民及其他弱勢群體。也會推出更多合作計畫，發展新業務，以更好的服務社區。

張建清表示，在疫情期間東華醫院在財務和運營方面面臨前所未有的挑戰，感謝這期間市長布里德與市議長佩斯金、州眾議員丁右立、市議員陳詩敏為維保護社區衛生健康做出的重要決策，以及推動為醫院爭取到500萬元，以發展急診室照顧社區民眾。