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金山市府慶農曆新年 亞太使節同歡 市長期勉族裔團結

記者李怡／舊金山報導
新年慶會，舊金山市長布里德(右三)與市府亞太裔官員合影。（記者李怡／攝影）
新年慶會，舊金山市長布里德(右三)與市府亞太裔官員合影。（記者李怡／攝影）

兔年農曆新年之際，舊金山全城慶祝活動不斷。 30日晚間在舊金山市政廳舉辦2023中國農曆新年慶典活動，諸多亞太裔國家駐美外交代表出席慶祝。舊金山眾多民選官員與社區代表300餘人到場慶祝。

慶祝活動在生龍活虎的醒獅表演中開始。在市府慶會開始前，現場還特別安排的中國傳統樂器古箏演奏，表現中國傳統文化內涵與底蘊。劉貴明小學的學生代表為來賓帶來金兔迎新春的表演，將慶會氣氛推向極致。

舊金山市長布里德表示，本次的農曆新年慶祝，一方面是為表達官民團結共克時艱，一方面是表達舊金山的文化基調和包容性，以此來體現舊金山族裔團結的力量。她指出，在春節期間發生的亞裔槍擊事件，讓大家更加意識到族裔之間的團結協作是重中之重。

布里德感謝亞裔社區領袖代表鄭可欣、中華總會館、中華總商會等社區組織以及市府律師邱信福、市議員陳詩敏、市行政官朱嘉文等民選官員為推動亞裔社區發展作出的貢獻。

邱信福表示，自己非常榮幸成為舊金山第一個華人市府律師。看到在坐的多位華裔市府官員、亞太國家外交代表和亞裔社區領袖們共同慶祝兔年農曆新年，很高興亞裔在舊金山可以團結一致，成為文化、政治、和歷史社會的共同體。

陳詩敏分享第一次受總統拜登邀請到白宮慶祝農曆新年的經歷。她表示，慶祝活動是為了鼓勵社區更加團結的在一起。舊金山每年慶祝農曆新年的豐富性和多樣性更勝過白宮。

亞太裔傳統月(Asian Pacific American Heritage Month)機構主席鄭可欣表示，每年5月是亞太裔傳統文化月，農曆新年的慶祝活動就是開始。她透露，今年5月的文化活動會非常豐富，除了有亞洲藝術博物館參與，一年一度的亞裔電影節(CAAM Fest)也會奉上精彩演出。

舊金山縣警局長宮本表示，會與市府各部門合作，保護民眾在慶祝農曆新年之際的安全。他並送上對亞裔社區的新年祝福。

中國駐舊金山總領事張建敏與新加坡、菲律賓、日本、印尼、韓國駐美外交代表共同出席慶會活動。加州財長馬世雲、市議員華善頌、陳詩敏、殷嘉立、麥德誠，舊金山行政官朱嘉文、以及多名市府官員到場歡慶。中華總會館及多個華裔社區代表共同出席。

劉貴明小學的學生代表們帶來金兔迎春表演。（記者李怡／攝影）
劉貴明小學的學生代表們帶來金兔迎春表演。（記者李怡／攝影）
舊金山市府慶祝中國農曆新年， 亞太裔使節到場慶賀。（記者李怡／攝影）
舊金山市府慶祝中國農曆新年， 亞太裔使節到場慶賀。（記者李怡／攝影）

舊金山 亞裔電影 白宮

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