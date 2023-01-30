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史上首次 屋崙華埠辦農曆新年巡遊 萬人同賀

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠歷史上首次農曆新年巡遊29日圓滿成功。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠歷史上首次農曆新年巡遊29日圓滿成功。（記者劉先進／攝影）

醒獅雄偉威猛，腰鼓飛揚靈性，舞龍翻江倒海。屋崙華埠歷史上首次農曆新年巡遊29日正月初八圓滿成功。屋崙新任市長盛桃說，此次巡遊，正是屋崙和東灣的魅力所在。「這是關於愛、關於繁榮、關於社區的活動。巡遊將成為一年一度的活動。我們將延續傳統，慶祝新的一年，也慶祝以新的領導方式建設社區。」

2022年9月30日，州長紐森正式簽署AB2596號法案，將農曆新年定為加州的法定假日。為慶祝法案實施，屋崙華促會（OCIC）主辦，東灣台山同鄉會協辦此次巡遊。主題為「屋崙正在改變」（Oakland is changing）。

屋崙市長盛桃（中），州議員羅達倫（右），阿縣議員譚蓮娜（左）在花車上和民眾互動。...
屋崙市長盛桃（中），州議員羅達倫（右），阿縣議員譚蓮娜（左）在花車上和民眾互動。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠歷史上首次農曆新年巡遊29日圓滿成功。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠歷史上首次農曆新年巡遊29日圓滿成功。（記者劉先進／攝影）

上午11時許，巡遊從陳煥瑛公園開始，鑼鼓喧天，醒獅熱舞。參與的各政府機構、團體，八仙過海各顯神通。有的打起腰鼓，靈動活潑。有的利用熊貓玩偶，和民眾親切互動。有非裔還穿起旗袍，在遊行車輛上勁歌熱舞，和民眾招手示意。消防車、警車經過，或按喇叭，或贈送消防帽給周圍民眾，收穫一片稱讚。根據主辦方估計，加上61支遊行隊伍和觀眾，近萬人參加。

財神爺也來到遊行隊伍。（記者劉先進／攝影）
財神爺也來到遊行隊伍。（記者劉先進／攝影）

遊行隊伍和民眾招手互動。（記者劉先進／攝影）
遊行隊伍和民眾招手互動。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠歷史上首次農曆新年巡遊29日圓滿成功。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠歷史上首次農曆新年巡遊29日圓滿成功。（記者劉先進／攝影）

作為全美首個主要城市的苗裔市長，盛桃特意穿著苗裔服裝慶祝。她代表屋崙市，給華人余松江（Tung Kaun Yee）的家人麥保盛頒發二戰退伍軍人國會榮譽勛章。余松江是來自廣東台山的華裔，他曾在屋崙造船廠的鍋爐車間工作。二戰開始後，被派往中國戰區的多個美軍基地，參與空戰。盛桃說，「他的一生都是人們的榜樣，不論是在華埠，還是在全國。」

盛桃（右）代表屋崙市，給華人余松江的家人麥保盛（左）頒發二戰退伍軍人國會榮譽勛章...
盛桃（右）代表屋崙市，給華人余松江的家人麥保盛（左）頒發二戰退伍軍人國會榮譽勛章。（記者劉先進／攝影）

盛桃說，類似的活動舉辦，是為確保自身安全所需要做的事情的縮影，「我們不僅有亞裔社區，還有非裔兄妹，西裔社區和原住民社區，這麼多聰慧之人，在新的一年慶祝、如果我們不能鼓舞老人和長者，就難以完成工作。」

市議長勵琪說，當天不僅慶祝亞裔社區的節日，也慶祝屋崙多樣性，屋崙華埠數十年沒舉辦過巡遊。屋崙很自豪擁有多個第一，她是市議會首個菲律賓裔議員，且是第二任期議員。「這也是第一年我們把農曆新年作為全州的節日慶祝。」

譚蓮娜說，亞裔社區非常有韌性，大家將從疫情中恢復過來，「我看到未來很多希望。」起草AB2596號法案的州議員羅達倫（Evan Low）說，加州確立農曆新年為法定假日，是全國首創。「我們享受著彼此的慶祝和文化，最好的祝願是，難以置信的繁榮。」縣警長勝利婭（Yesenia Sanchez）說，巡遊是阿縣警長辦公室首次參與華埠社區、亞太裔社區合作的活動。「我們在縣、市發現許多與槍枝有關的犯罪，社區正遭遇嚴重影響，我們將致力把槍枝從犯罪的人手中奪過來。」

阿縣估值官羅峰，華促會常設理事會主席莊錦鎮（Stewart Chen），副主席彭一玲（Elaine Peng），台山同鄉會主席馬作林，屋崙副警長黃家華（Clifford Wong）等出席。

屋崙 華埠 亞裔

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