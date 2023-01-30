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金山日落區新春街會 官民同慶迎兔年

記者李怡／舊金山報導
官民同慶舊金山日落區兔年新春街會。（記者李怡／攝影）
官民同慶舊金山日落區兔年新春街會。（記者李怡／攝影）

舊金山外日落區農貿市場1月29日舉辦的2023年兔年新春街會，開啟了日落區慶祝中國農曆新年一系列活動的序幕。舊金山市多位民選官員與社區代表到場祝賀，並用粵語為民眾們送上兔年祝福。

伴隨著響亮的鑼鼓，由精武體育館帶來的醒獅和武術表演吸引眾多日落區民眾駐足觀看，節日氣氛熱烈。各項獨具中國傳統特色的表演，讓身在海外的華人感到親切。

華裔居民Waymn Wang說道，對在美華人來說，春節這一文化元素，應該要代代相傳下去。應該有社區獨特的慶祝方式，今天在日落區舉辦的新春街會，就是一個很好的方式，不只是華裔，讓其他族裔也參與到慶祝中來，體現了舊金山多元包容的城市文化。

第三區市議員殷嘉立在街會現場，用粵語為大家送上兔年祝福，並表示在社區重要的節日「農曆新年」之際，很高興看到大家齊聚在外日落區農貿市場一起慶祝，並在此度過歡樂的時光。希望之後可以在這裡開展有亞裔特色的夜市，為民眾提供更多互動的地方，同時帶動日落區的經濟發展增添社區活力。殷嘉立說道，很榮幸可以代表日落區參與活動，會繼續把公共安全與教育放在優先位置，努力讓日落區更美好。

日落區族裔多元，每年都舉行多項族裔傳統慶祝活動，春節街會是華人的節日慶會。曾擔任過日落區市議員現任市行政官的朱嘉文、州參議員威善高、估值官郭華健、市大校董王兆倫、縣警辦公室公共事務主任吳毅以及社區代表招霞等，到場祝賀並送上新年祝福。民選官員還為日落區商戶代表送上賀狀，以感謝對社區的貢獻。

日落大道農貿市場是舊金山市日落區的重要商業走廊，由於日落區華人多，這裡也成為了舊金山華埠之外，華人密集購物的好去處。新春街會期間，市場內擺滿了各種攤位，吸引民眾前來購物休閒。其中包括美食、手工藝、中華文化推廣，以及醫療義診攤位等。連串表演的文藝節目，將街會氣氛推向高潮。

在慶祝熱鬧的街會之餘，舊金山縣警察局辦公室主任周朝彪與警局職員提醒民眾，千萬注意節日安全，如遇到安全危機或見到別人遇到危機，應及時撥打911報警電話，如遇到危險不緊急的情況請撥打311或非緊急報警電話（415）5530-123；周朝彪特別提醒民眾預防電話電信詐騙，尤其是冒充郵局、警局或是官方人員的電信詐騙。如市民遇到此類狀況，切勿輕信進行匯款或轉帳，應及時聯絡警局核實情況。

民選官員向日落區商戶送表彰賀狀。（記者李怡／攝影）
民選官員向日落區商戶送表彰賀狀。（記者李怡／攝影）
行政官朱嘉文為日落區民眾送新年祝福。（記者李怡／攝影）
行政官朱嘉文為日落區民眾送新年祝福。（記者李怡／攝影）
精武體育館帶來的醒獅鑼鼓表演。（記者李怡／攝影）
精武體育館帶來的醒獅鑼鼓表演。（記者李怡／攝影）
參與街會的攤位。（記者李怡/攝影）
參與街會的攤位。（記者李怡/攝影）
參與慶祝的日落區民眾。（記者李怡／攝影）
參與慶祝的日落區民眾。（記者李怡／攝影）
周朝彪特別提醒民眾注意節日安全。（記者李怡／攝影）
周朝彪特別提醒民眾注意節日安全。（記者李怡／攝影）

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