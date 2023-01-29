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半月灣槍擊案 檢方：槍嫌不滿「百元帳單」萌生殺意

編譯組／灣區28日電
檢方和受害者家屬表示，趙春利因為被老闆要求賠償100元憤而殺人。圖片顯示的簡陋小屋，據稱是趙春利在農場的住所。（取自推特）
檢方和受害者家屬表示，趙春利因為被老闆要求賠償100元憤而殺人。圖片顯示的簡陋小屋，據稱是趙春利在農場的住所。（取自推特）

半月灣大屠殺受害者家屬和同事27日回到案發農場悼念親友。根據他們的說法，槍手萌生殺意是源自一張100元的帳單。

舊金山大主教科迪雷歐尼（Salvatore Cordileone）27日在向十多名與會者灑聖水前說：「今天我們來到這裡拿回這個死亡之地，讓它重新成為生命、和平、希望與社區之地。」

事發地點之一加州陶土花園（California Terra Garden）的發言人歐茲（David Oates）表示，在槍擊案發生之前，這裡一共有35名工人，部分工人每月付300元住在破舊的拖車和臨時住房中，其中一人是66歲的槍手趙春利（Chunli Zhao，音譯），負責開起重車的趙春利在這裡住了七年。

聖馬刁縣全國心理健康聯盟（National Alliance for Mental Health）主席張宛立（Virginia Chang Kiraly）表示，農場部分工人已經返回工作崗位。

被問到工人的工作狀況時，歐茲說：「他們今天可能只會粗略做一些事，但農場明天會恢復正常營運。」

聖馬刁縣地檢長韋斯塔夫（Steve Wagstaffe）27日證實了灣區NBC電視台早前的報導，他表示，趙春利告訴調查人員，他對老闆開出的一張100元的帳單、要求他賠償損壞的重型設備感到憤怒，這件事成了槍擊案的導火線。

檢方表示，在槍擊案發生前，趙春利向主管和一名同事表達不滿，指起重機和推土機相撞的事不應歸咎於他。之後不久，他就開槍打死主管和同事。接著，他前往同事的拖車擊斃了其妻子，再開槍打死另外兩人。隨後，趙春利前往康柯德農場（Concord Farms，先前報導為萊斯卡車農場）再槍殺一名前主管和另一對夫婦。

歐茲拒絕對所謂的100元帳單糾紛發表評論，但他表示，公司可能會根據情況，對員工收取過失賠償。

歐茲承認農場的居住條件很差，但他聲稱，媒體拍到的破舊住房是執法部門多日來調查造成破壞的結果。他表示，公司正在為員工尋找替代住房，員工目前暫時住在旅館。

趙春利接受NBC電視台訪問，坦承犯下殺人罪，並表達了悔意。趙春利被控七項謀殺罪和一項謀殺未遂罪，目前被關押在紅木城監獄。如果罪名成立，趙春利可能被判終身監禁。

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