悼槍案亡魂 華埠花園角燃燭光 籲政府正視控槍、精神健康問題

居民手舉蠟燭表示哀悼。(記者張曼琳/攝影)

繼25日晚間,屋崙華埠 社區為在農曆新年期間,加州連環發生大型槍擊案舉行燭光悼念活動,為槍案中多名華裔 亡者表示哀悼,舊金山 在26日於華埠地標花園角紀念槍案亡者。多名華埠社區組織領袖發言,呼籲政府正視槍枝暴力和精神健康問題,並提供相資源。

大批居民、社區領袖、民選官員手舉蠟燭,齊聚花園角。更有居民在民主女神雕像下獻花,表示對死者的紀念和緬懷。華裔社區領袖招霞回憶自身作為精神健康患者恢復正常生活的經歷,並以此激勵社區,一同應對解決如今面臨的槍枝暴力和精神健康危機。

她說:「今晚懷著沉重的心情,我們一起呼吸、我們一起探索,我們一起康復。 」她還強調社區需要做出改變,並認為連環槍案的發生的原因為「孤獨、衝突、孤立、爭執、沮喪或變成仇恨」的情緒。她還鼓勵面臨精神健康危機的人士,勇於向外界求助,需求專業方法治癒自身的傷痛。 招霞(右一)為亡者敲響鐘聲。(記者張曼琳/攝影)

美國華裔精神健康聯盟(MHACC)主席彭一玲受邀致詞。她表示,對槍案的悲劇的發生十分痛心,幾度泣不成聲。她再次主張控制槍枝以及為精神健康提供更多的資源。 彭一玲(中)受邀出席。(記者張曼琳/攝影)

她在媒體的鏡頭前再次反問「為什麼別的國家沒有這樣嚴重的槍枝問題?」但是在美國這樣的槍案卻接連不斷的發生。她希望在全國推進控槍政策,並禁止販賣強殺傷性武器,提高購槍的背景審查和相關手續的門檻。並為911報警接線員提供更多的關於精神健康的培訓,更好識別精神病患者,以預防類似案件的再次發生。

舊金山退休法官邓孟詩作為普通市民出席哀悼活動。她表示,一切犯罪行為不可接受,並認為連續兩次的槍案為華人之間彼此傷害,讓她感到更加的痛心。以她曾經作為法官的經驗,她預測半月灣槍案的槍手,被告趙春利(Chunli Zhao, 音譯)絕不會有機會返回中國,會在美國終身監禁。

在燭光活動結束前,還有華裔青年在場演唱英國歌手Sarah McLachlan 的「天使(Angel)」以慰藉望著的靈魂。 還有華裔青年在場演唱英國歌手Sarah McLachlan 的「天使(Angel)」(記者張曼琳/攝影)

本次在花園角舉行的燭光悼念活動由Communities as one、APAs vs Hate、亞裔就是強勁(Asians Are Strong)、AsiaBelong、Brady-United Against Gun Violence、Chinatown Volunteer Coalition、Stand with Asian Americans、Chinese American Democratic Club、Compassion in Oakland、Dear Community、Moms Demand Action、Save Cantonese、Stand with Asians 以及美國華裔精神健康聯盟。