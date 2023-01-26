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1月還沒過完…加州槍案已奪27命 破近10年來紀錄

編譯組／綜合25日電
民眾擺放鮮花、標語與蠟燭，悼念半月灣槍擊案受害者。（路透）
民眾擺放鮮花、標語與蠟燭，悼念半月灣槍擊案受害者。（路透）

2023年1月才過23天，就成為加州近十年來大規模槍擊案死亡人數最多的一個月。

1月16日，聖荷昆谷（San Joaquin Valley）小鎮戈申（Goshen）一處民宅有六人遭槍擊身亡；21日，南加州蒙特利公園市有11人被槍殺；23日，北加州聖馬刁縣半月灣再有七人死在槍下。在一元復始之際，加州已發生五起大規模槍擊事件，已造27人喪生，20人受傷。

在擁有美國最嚴格槍枝法的加州，這些大屠殺沉重到讓居民透不過氣。加州州長紐森（Gavin Newsom）23日前往南加州一家醫院探視槍擊案傷者時，被告知北加州半月灣農場又發生死亡槍擊事件。事實上，在半月灣槍擊事件發生後數小時，灣區屋崙一個加油站附近又發生一起造成一人死亡、五人中彈的嚴重槍擊案。

根據非牟利組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）的數據，加州本月的大規模槍擊案死亡人數已超過2015年12月創下的最高紀錄17人。

加州本月因槍擊案死亡的人數是近十年來最多。（美聯社）
加州本月因槍擊案死亡的人數是近十年來最多。（美聯社）

本月槍擊案死亡人數不僅在加州創下新高，也是「槍枝暴力檔案」自2014年開始進行統計以來，美國槍擊案死亡人數最多的一個月。截至23日，美國本月已有70人在39起大規模槍擊事件中喪生，另有167人受傷。

半月灣槍擊案兇嫌趙春利（Chunli Zhao，音譯）25日首次出庭，檢方對他提出七項謀殺罪、一項謀殺未遂罪、這八項罪名的槍枝改造罪、一項特殊情況下的多重謀殺罪，並要求不得保釋。聖馬刁縣檢察官韋斯塔夫（Steve Wagstaffe）表示，趙春利犯有可能被判處死刑的加重情節。

對於拒絕趙春利保釋，韋斯塔夫說：「因為他並非美國公民，有足夠的動機逃亡。」

半月灣槍擊案槍手趙春利25日首次出庭。（美聯社）
半月灣槍擊案槍手趙春利25日首次出庭。（美聯社）

專門研究美國亞裔歷史的舊金山大學（University of San Francisco）副教授扎薩迪亞茲（James Zarsadiaz）說：「很不幸，許多美國人不但要面對可怕的槍擊案，還要面對這種已呈規律性發生的悲劇。」

這個月加州遭受最嚴重打擊的是亞裔社區，特別是正在慶祝農曆新年的此刻，蒙特利公園市和半月灣槍擊案槍手和許多受害者都是亞裔。

加州非牟利組織「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）共同創辦人崔貞文（Cynthia Choi）說：「在亞裔社區遭受了三年激烈攻擊、正要重新出發的時刻，在這個原本應該充滿歡樂和慶祝氣氛的時刻，我們真的無法用言語來形容亞裔社區的感受。」

槍擊 加州 亞裔

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