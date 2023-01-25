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2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

阿縣議員譚蓮娜籲重視精神健康 屋崙市長盛桃：讓人心碎

記者劉先進／屋崙報導
針對槍枝暴力嫌犯的精神健康問題，阿縣議員譚蓮娜呼籲，需要提供雙語精神健康服務。 （記者劉先進 ／攝影）
針對槍枝暴力嫌犯的精神健康問題，阿縣議員譚蓮娜呼籲，需要提供雙語精神健康服務。 （記者劉先進 ／攝影）

加州連續兩起涉及華裔的大規模槍擊震驚全美。在南加洛杉磯縣蒙特利公園（Monterey Park）「舞星」（Star Dance）舞蹈學校的槍擊中，自殺的72歲嫌犯Huu Can Tran曾報警聲稱，家人曾試圖給他下毒，疑似有精神問題。阿拉米達縣議員譚蓮娜表示，事件提醒大家，社區迫切需要更多的心理健康護理服務。

譚蓮娜表示，此案明顯是針對性的。考慮到嫌犯的情況，也提醒社區和大家，需要更多的精神健康護理服務，尤其是提供亞裔社區可以使用的雙語服務，「在亞裔文化中，嘗試去獲得心理健康護理是一種恥辱。特別是如果你在家裏出現問題時，你需要知道外面有人可以幫助你。獲得槍枝對於解決自己的問題無濟於事。關於槍枝暴力問題和攻擊性武器問題，我們必須完全找到一種方法來阻止。」

對於頻繁的槍枝暴力，屋崙市長盛桃表示，美國人已經多次聽到又一次大規模槍擊事件的消息。「現在它又發生了。 槍枝暴力摧毀了我們的社區和家庭。我致力於與當地的非暴力和公共安全合作夥伴合作，防止槍擊事件並推動全國行動。我為每個受到傷害的家庭感到心碎。我們必須繼續抗爭。」

屋崙市長盛桃說，防止槍擊事件需要推動全國行動。 （記者劉先進 ／攝影）
屋崙市長盛桃說，防止槍擊事件需要推動全國行動。 （記者劉先進 ／攝影）

槍擊 亞裔 心理健康

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