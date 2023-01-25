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2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

兩案兇嫌皆長者 專家：模仿效應

編譯組／灣區24日電
專家認為，蒙特利公園市槍擊案槍手有可能是半月灣槍擊案槍手模仿的對象。圖為警方在半月灣案發現場進行調查。（美聯社）
專家認為，蒙特利公園市槍擊案槍手有可能是半月灣槍擊案槍手模仿的對象。圖為警方在半月灣案發現場進行調查。（美聯社）

美國大規模槍擊案發生率愈來愈頻繁，以致它們在現今社會已不再罕見。然而，加州最近幾日連續發生的兩起大規模槍擊案卻不尋常，因為這兩起案件的槍手都是年長者。

洛杉磯縣蒙特利公園市（Monterey Park）舞蹈社槍擊案越華裔槍手陳友艮（Huu Can Tran）現年72歲，是美國大規模槍擊案中最年長的兇嫌。聖馬刁縣半月灣（Half Moon Bay）槍手趙春利（Chunli Zhao）現年66歲，也比典型大規模槍擊案槍手的年齡大得多。

明尼蘇達州哈姆林大學（Hamline University）犯罪學與刑事司法副教授彼得森（Jillian Peterson）是「暴力案件」（Violence Project）報告的共同作者，這份報告收集了有關美國大規模槍擊案的詳細資料。她說：「連續看到兩名年齡這麼大的槍手，讓人感到十分震驚。」

「暴力案件」數據庫的資料可追溯回1966年，對大規模槍擊案的定義是至少有四人被槍殺的案件，槍手的平均年齡為34歲，98%都是男性。

紐約州洛克斐勒政府事務研究院（Rockefeller Institute of Government Affairs）的地區槍枝暴力研究聯盟（Regional Gun Violence Research Consortium）也對相近時期的大規模槍擊事件進行了研究，但對大規模槍擊案的定義為至少有三人被槍殺的案件。聯盟臨時執行董事席爾德克勞特（Jaclyn Schildkraut）表示，數據顯示，從1966年到2020年，大規模槍擊案槍手平均年齡為33.2歲，但其中有6名槍手年齡超過70歲。

彼得森表示，槍手往往分為兩類：18到23歲的年輕人，和40多歲的中年人。她指出，在過去三年中，兇手的年齡下降許多，平均年齡為21歲。

儘管老年人暴力犯罪並不常見，但華盛頓特區美國大學（American University）極端行為與極端主義研究與創新實驗室（Polarization & Extremism Research & Innovation Lab）創辦人米勒-艾卓斯（Cynthia Miller-Idriss）表示，這類案件有增加的趨勢，例如2021年1月6日的國會暴動中，有許多暴徒是較年長的人士。

米勒-艾卓斯說：「年長並不像我們以為的那樣，是防止暴力的一個保護因素。我們必須小心陷入虛假訊息的陷阱，年長者仍有可能使用暴力，即便他們已處於人們認為應該已經過了對人群構成威脅的階段。」

席爾德克勞特指出，陳友艮和趙春利除了年齡之外，其亞裔身份也非常罕見。她說：「亞太裔和原住民在大規模槍擊案槍手中所占比例不到5%，是罕見中的罕見。」

儘管這兩起事件還在調查當中，但彼得森認為，趙春利有可能是模仿者，因為他意識到蒙特利公園市槍案槍手陳友艮的年齡和族裔與他十分接近。

彼得森說：「大規模槍擊案槍手曾對我們表示，他們在其他槍手身上看到了自己。我們稱此為『社會證明』（social proof），意思是，有人做了某事，你會覺得這是處理事情的有效方法，所以就複製它。我們在槍擊案中看到了這種傳染效應。」

米勒-艾卓斯同意彼得森的說法，她說：「在這麼短的時間內發生兩起大規模槍擊案，槍手都是年長的亞裔男性，如果不是模仿，那真是天大的巧合。」

槍擊 蒙特利公園市 亞裔

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