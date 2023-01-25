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加州2槍案奪18命 華人籲「控槍」 提高買槍審查門檻

記者張曼琳／灣區報導
彭一玲表示，她曾經接觸過多宗華裔家庭由於精神健康問題，導致患者出現暴力和極端行為。(本報檔案照)
彭一玲表示，她曾經接觸過多宗華裔家庭由於精神健康問題，導致患者出現暴力和極端行為。(本報檔案照)

自除夕夜（21日）在南加蒙特利公園市「小台北」社區，造成11人死亡的大規模槍案發生後兩天，灣區沿海城市半月灣（Half Moon Bay）23日下午又發生了一場造成七人死亡，三人重傷的槍案，兩場槍案的槍手為華裔或越華裔，受害者也大部分為華裔。接連兩場槍案震驚社區，為今年農曆新年喜悅的氣氛蒙上陰影，有社區人士發聲，呼籲政府採取「控槍」措施，並為精神健康服務帶來更多資源。

根據執法部門消息，蒙特利公園槍案的槍手，72歲的越南華僑陳友艮（Huu Can Tran，音譯）可能與經常光顧的兩間舞蹈教室有個人恩怨，還認為陳友艮有不明確的情緒問題。且在槍案發生前幾周，情緒變得更糟。

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng) 24日對本報表示，她曾經接觸過多宗華裔家庭由於精神健康問題，導致患者出現暴力和極端行為。

她表示，曾見過「不是用槍，但是用刀指向家人」的案件。她認為精神病患者，往往會扭曲外界信息，大腦會出現幻想，為了保護自己而做出極端行為。她說：「他們會認為所有的人都想加害自己」，也曾經有患者打電話向她表達：「想開車撞死前面所有人」這樣的恐怖想法。

彭一玲表示，通過相關報導得知，陳友艮在案發不久前曾報警，指控他的家人在10年前企圖毒害自己，這令彭一玲更加確信作案動機與精神健康的關係。她認為，這通「古怪」的報警電話發出了強烈信號，如果當局有足夠的資源，正視精神健康，進行相關的識別培訓，或許能夠起到防範作用。

她指出，在華人文化裡，很多人都對精神健康問題避而不談，外加語言壁壘，更加難以尋求外界的幫助。如果周圍的親友性格突變、「由外向變內向，以及性格和生活習慣的改變，」應當多加關注，而不是置之不理，甚至躲避，讓他們感到孤立，更加激發他們的極端行為。

對於應對槍枝暴力，彭一玲支持控槍。「為什麼別的國家沒有這樣嚴重的槍枝問題？」她舉出澳洲在推出嚴格的控槍政策後，槍案有所下降，為一個很好的例子。

她也指出，加州的控槍政策雖已領先全國其他州，但是外州的槍枝很容易流入加州，「想搞到槍，十分容易」。因此控槍政策需要在全國推進，並禁止販賣強殺傷性武器，提高購槍的背景審查和相關手續的門檻。

不願透露身分的執法人員也向本報表示，與精神健康相關的槍擊案，在執法系統中，沒有完美的預防措施。他認為，槍手的家人、同事和朋友是防範此類事件的關鍵，有助及時發現嫌犯的反常行為，聯繫警察和相關機構。

他表示，如果案件涉及大麻、金錢利益，那麼發生槍枝暴力的機率更大。大麻種植戶通常會購槍，用於保障農場設施的安全。他也表示，槍枝暴力與族裔無關，任何人如想購買槍枝，其實非常容易。

華裔 蒙特利公園市 加州

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