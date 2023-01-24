我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

不當事件爭議 屋崙警局長阿姆斯壯請求「立即復職」

記者張曼琳/舊金山報導
局長阿姆斯特朗（左）和其律師一起召開記者會，要求「立即復職」，否認對他不當行為的指控。（KTVU電視台/畫面）
局長阿姆斯特朗（左）和其律師一起召開記者會，要求「立即復職」，否認對他不當行為的指控。（KTVU電視台/畫面）

在兩起屋崙警員的不當行為事件在聯邦報告監管報告爆出後，新任市長盛桃（Sheng Thao）日前決定讓警局長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）暫時停職。阿姆斯壯23日召開記者會，提出「立即復職」的請求，並否認對他不當行為的指控。

根據舊金山一家律師事務所調查，兩起不當分別發生在2021年一名警佐和一名警員在舊金山涉及一宗肇事逃逸案，另一起為2022年同一名警佐在屋崙警局總部的電梯內開槍。

阿姆斯壯23日召開記者會，回應市長的處分決定。根據KTVU電視台報導，阿姆斯壯身穿普通西裝在私人律師的陪同下出席記者會，提出「立即復職」的請求。

處在帶薪行政假期狀態中的阿姆斯壯表示：「我知道我沒做錯什麼，」他態度堅決的駁斥關於他對兩次警佐不當行為處理不當的指控。他表示，他在獲悉相關資訊後，採取了適當行動。

阿姆斯壯說：「屋崙市應該立即恢復我警察局長的職務。」他說：「這是一個關於正義、正當程式和公平的問題。 對於屋崙居民和社區來說，讓我恢復工作也是一個正義和公平的問題。」他強調：「我想讓公眾知道，最近釋出的報告中詳述的兩起事件中，我都遵循了所有政策、協議和程式。」

阿姆斯壯表示，警局對參與2021年3月肇事逃逸的警佐採取了「適當行動」，但沒有被報告。內務部調查發現，該警佐撞下鄰居奔馳汽車的保險槓。 阿姆斯壯說，警局懲戒了他，一家獨立律師事務所也表明，該警佐接受了諮詢和更多培訓。

阿姆斯壯表示，他之後對同一名警佐進行了刑事調查，因為該警佐2022年4月在警局內的電梯中開槍，事發9個月後的今天此人仍在休假。

阿姆斯壯說：「警官是人，是人都會犯錯。 」他追究了該警官的責任，並將肇事逃逸描述為「次要時間，不是一個大醜聞。」他將矛頭指向了聯邦監察員沃肖（Robert Warshaw），認為沃肖「從警局手中拿走了此案，」從未給他對警官採取適當行動的機會。

阿姆斯壯並沒有指責盛桃做出的停職決定，認為她只是對沃肖發起的報告做出反應。

選區包括華埠的市議會主席勵琪（Nikii Fortunato Bas）向本報表示，她將繼續支持市長決定，相關調查仍在進行，現在給出任何決定為時尚早。她也透露，警局目前仍有多位活躍的副局長進行日常工作。

屋崙華裔商戶鄺偉向本報表示，會支持阿姆斯壯，他認為停職警長決定太過倉促，如果個別警員犯錯，按規定處理警員即可，將局長停職「打擊警察士氣，不利於該市治安。」

阿姆斯特朗在市長的要求下，自上周起為帶薪行政假期的狀態。（本報資料圖）
阿姆斯特朗在市長的要求下，自上周起為帶薪行政假期的狀態。（本報資料圖）

屋崙 警察 舊金山

上一則

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

下一則

社區為受害人募款 民眾捐款踴躍

延伸閱讀

未處理好警察不當行為 屋崙警長遭停職

未處理好警察不當行為 屋崙警長遭停職
特斯拉股票值得買嗎？巴菲特老師：先秤秤它的斤兩

特斯拉股票值得買嗎？巴菲特老師：先秤秤它的斤兩
特斯拉股票現在值得買了嗎？用巴菲特說的「體重計」量一量

特斯拉股票現在值得買了嗎？用巴菲特說的「體重計」量一量
威脅國安？ 禁TikTok 辯論擴及地方政府

威脅國安？ 禁TikTok 辯論擴及地方政府
小西貢兩周兩起致命槍擊案 屋崙凶案今年增至120宗

小西貢兩周兩起致命槍擊案 屋崙凶案今年增至120宗

熱門新聞

遊民帳篷此前堵住17街華人商戶門口，導致其生意額下降9成。商戶不得不降價30萬賤賣物業。（記者劉先進 ／攝影）

遊民帳篷堵門 華商生意跌9成…被迫降價30萬賤賣

2023-01-18 18:36
研究顯示，單程搬出加州的卡車需求高。（記者李榮／攝影）

生活成本昂貴 不滿政治生態 遠離加州 越來越多人搬走

2023-01-16 15:27
陳女士去年7月到特斯拉下單，購買一量Model Y，當時總共花費7萬3440元。（陳女士提供）

特斯拉大降價 老顧客虧上萬錐心痛

2023-01-18 02:18
科技界裁員情況每況愈下，2023年可能面臨更嚴重的挑戰。（美聯社）

景氣不再 矽谷科技業裁員持續惡化

2023-01-16 14:34
金山人語

在矽谷吃佛跳牆

2023-01-19 02:10
槍擊發生後，洛杉磯警方加大亞裔社區的巡邏。（取自警方推特）

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與洛杉磯槍擊擦肩而過

2023-01-22 21:23

超人氣

更多 >
他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍
北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網
蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害
洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞
他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍