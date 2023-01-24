不當事件爭議 屋崙警局長阿姆斯壯請求「立即復職」

局長阿姆斯特朗（左）和其律師一起召開記者會，要求「立即復職」，否認對他不當行為的指控。（KTVU電視台/畫面）

在兩起屋崙 警員的不當行為事件在聯邦報告監管報告爆出後，新任市長盛桃（Sheng Thao）日前決定讓警局長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）暫時停職。阿姆斯壯23日召開記者會，提出「立即復職」的請求，並否認對他不當行為的指控。

根據舊金山 一家律師事務所調查，兩起不當分別發生在2021年一名警佐和一名警員在舊金山涉及一宗肇事逃逸案，另一起為2022年同一名警佐在屋崙警局總部的電梯內開槍。

阿姆斯壯23日召開記者會，回應市長的處分決定。根據KTVU電視台報導，阿姆斯壯身穿普通西裝在私人律師的陪同下出席記者會，提出「立即復職」的請求。

處在帶薪行政假期狀態中的阿姆斯壯表示：「我知道我沒做錯什麼，」他態度堅決的駁斥關於他對兩次警佐不當行為處理不當的指控。他表示，他在獲悉相關資訊後，採取了適當行動。

阿姆斯壯說：「屋崙市應該立即恢復我警察 局長的職務。」他說：「這是一個關於正義、正當程式和公平的問題。 對於屋崙居民和社區來說，讓我恢復工作也是一個正義和公平的問題。」他強調：「我想讓公眾知道，最近釋出的報告中詳述的兩起事件中，我都遵循了所有政策、協議和程式。」

阿姆斯壯表示，警局對參與2021年3月肇事逃逸的警佐採取了「適當行動」，但沒有被報告。內務部調查發現，該警佐撞下鄰居奔馳汽車的保險槓。 阿姆斯壯說，警局懲戒了他，一家獨立律師事務所也表明，該警佐接受了諮詢和更多培訓。

阿姆斯壯表示，他之後對同一名警佐進行了刑事調查，因為該警佐2022年4月在警局內的電梯中開槍，事發9個月後的今天此人仍在休假。

阿姆斯壯說：「警官是人，是人都會犯錯。 」他追究了該警官的責任，並將肇事逃逸描述為「次要時間，不是一個大醜聞。」他將矛頭指向了聯邦監察員沃肖（Robert Warshaw），認為沃肖「從警局手中拿走了此案，」從未給他對警官採取適當行動的機會。

阿姆斯壯並沒有指責盛桃做出的停職決定，認為她只是對沃肖發起的報告做出反應。

選區包括華埠的市議會主席勵琪（Nikii Fortunato Bas）向本報表示，她將繼續支持市長決定，相關調查仍在進行，現在給出任何決定為時尚早。她也透露，警局目前仍有多位活躍的副局長進行日常工作。