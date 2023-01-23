農曆新年慶會 金山官員百餘人出席 中文送祝福

中國駐舊金山總領館張建敏總領事（左四）、舊金山市長布里德（左三）、中華總商會主席劉運方（右四）、歐國雄（左二）、中華總會館總董李燦桐（左一）與多位民選官員出席慶會。（記者李怡╱攝影）

由美國舊金山 中華總商會主辦的中國農曆新年慶會活動，22日年初一在華埠 花園角廣場啟幕。舊金山市眾多民選官員、社區代表、灣區華裔 僑胞與中駐舊金山總領館官員共百餘人出席慶賀。慶會開始之前，舊金山市長布里德帶領在場民眾為南加蒙特利公園市槍擊事件中逝去的華裔民眾默哀。

將在2月4日兔年花車遊行上亮相的舞龍。（記者李怡╱攝影）

兔年農曆新年之際，舊金山全城慶祝活動不斷。 「中國農曆新年開幕禮及迎財神」 慶祝活動初一在醒獅表演中開始。首先由中國駐舊金山總領館張建敏總領事、舊金山市長布里德與中華總會館總董李燦桐進行醒獅點睛儀式，以表達對舊金山市民與灣區華人華僑的新春祝福，並寓意民眾生活蒸蒸日上、生龍活虎。

慶會點睛儀式。（記者李怡/攝影） 市長布里德(右三)、總領事張建敏(右二)等點燃新年鞭炮。（記者李怡╱攝影）

布里德表示，本次的農曆新年慶祝，一方面是為慶祝表達官民團結共復經濟發展，另一方面是表達舊金山的文化基調和包容性。

舊金山市長布里德身著唐裝粵語為民眾送兔年祝福。（記者李怡/攝影）

她說，舊金山因為華埠而特別，每年的農曆新年慶祝活動吸引來自全國乃至全世界遊客到訪。今年開通的中央地鐵線，將華埠與其他商業中心鏈接的更加緊密。她感謝舊金山中華總商會主席劉運方以及華協中心主任楊崇賢等社區領袖為華埠所做的貢獻。最後布里德用流利的粵語為大家送上兔年新春祝福。

張建敏總領事表示，農曆兔年的第一天，首先代表駐舊金山總領館向大家致以新年的祝福。對中國人來講春節是一年當中最重要的節日，也是海外華人華僑最想念家鄉思念親人的時候，所以在春節，都會許下，最美好的願望，願家人、國家、世界，能夠變得更加美好。他說，很高興看到農曆新年已被加州宣布成為公共假日，這是對於華人華僑為當地所做貢獻的承認，同時，也體現了對於多元文化的互相包容，對團結價值觀的尊重，期望在兔年中美關係可以更好發展，真正做到互相尊重和平共處造福兩國與世界人民。

中駐舊金山總領館張建敏總領事為灣區華人華僑送新年祝福。（記者李怡╱攝影）

舊金山警察局副局長拉薩（David Lazar）表示，在接下來一系列農曆新年慶祝活動中，將竭盡全力與消防局、縣警等部門合作確保華裔社區的安全。並希望與社區居民配合，如有任何可疑人員和事件被發現應立即撥打911，望警民合作實現社區節日安全。

多位民選官員輪番用中文送上兔年新春祝福。

加州參議員威善高表示，感謝多年來亞裔社區領袖的影響和推動，讓華裔社區的暴力犯罪減少。蒙特利市的槍擊案件，讓大家意識到，減少槍支犯罪迫在眉睫。他說，很榮幸可以代表華裔社區，看到舊金山與華埠經濟疫情后漸漸恢復活力。

舊金山市府律師邱信福表示，自己非常榮幸成為第一個華人市府律師。很高興與華裔社區同胞們共同慶祝虎年農曆新年，並感慨華裔在舊金山可以團結一致，成為文化、政治、和歷史社會的共同體。

慶會接財神。（記者李怡╱攝影）

加州主計長郭嫻、舊金山市議會議長佩斯金、市議員陳詩敏、司嘉儀、安世輝、殷嘉立、梅義嘉、麥德誠，市行政官朱嘉文、地檢長謝安宜、警察局局長拉薩、縣警局長宮本、加州眾議員丁右立辦公室代表伍玉珍、亞太裔歷史文化基金會會長鄭可欣、及消防局多名局級官員到場歡慶。中華總會館及多個華裔社區代表出席。多位民選官員輪番用中文送上兔年新春祝福。