迎兔年 屋崙華埠新春街會湧人潮 不少民眾全家遊玩購物好熱鬧

市民排隊購買農曆新年的裝飾品。（記者/張曼琳攝影）

屋崙華埠 商會主辦的屋崙華埠農曆兔年擺街會，在農曆新年除夕（21日）圓滿落下帷幕。多位東灣民選官員和社區領袖在開幕儀式中致詞，向華埠社區送上新春祝福。

多位屋崙市議員出席。（記者/張曼琳攝影）

21日的擺街會為活動的第二日，與周五（20日）第一日相比，為華埠吸引了更多的人流。大批民眾當日中午在華埠吃午飯、逛街會，購買具中國特色的新年裝飾物。富興中心上方也掛起了一串串大紅燈籠，不少家長與穿著唐裝或旗袍的小朋友全家一起逛街會，人來人往，十分的熱鬧。街會主舞台由社區領袖陳錫澎、時晨光主持，多位民選官員出席。

東灣聯邦眾議員 芭芭拉李（Barbara Lee）在屋崙市中心結束翻新捷運站完工剪綵後，也親自到華埠與社區民眾見面。她在現場向華埠社區送上新年祝福，並和商戶自發組織的「藍天使」義工隊合影留念，感謝義工隊為社區的無私付出。

阿拉美達華裔第三區縣議員譚蓮娜（Lena Tam）和第一區縣議員郝博特（David Haubert）均穿著火紅色的上衣出席活動，寓意新年的紅紅火火。譚蓮娜先用廣東話向公眾表達新年祝福她說：「祝大家新年快樂，身體健康。」她表示，非常高興可以在縣議會代表屋崙華埠、小西貢和果谷區，她承諾在新的一年裡，她的辦公室將致力為該市增添活力，她鼓勵居民如遇到任何問題，都可打電話聯絡其辦公室。

縣議員郝博特也先用簡單的廣東話介紹自己，並鼓勵公眾有問題可聯絡縣府解決，他祝福大家兔年快樂，吉祥如意。

阿拉美達華裔第三區縣議員譚蓮娜（左）、第一區縣議員郝博特（右）。（記者/張曼琳攝影）

到場的四位屋崙市議員也分別致詞，第一區市議員卡布（Dan Kalb）表示，感謝商會邀請他前來參加街會，他祝福大家兔年快樂，在新年向前邁進。

第五區市議員加洛（Noel Gallo）在新春致詞中說：「祝大家新年快樂，歡迎來到屋崙這個美麗的城市。」他還說：「這是我的家，這是我成長的地方，我想說的是，祝大家新年快樂，與社區一同分享，共同努力。」

剛當選的第四區印度裔市議員拉瑪錢德蘭（Janani Ramachandran）表示：「很榮幸今天受邀前來，陽光吉祥地照耀著我們，我對即將到來的一年充滿希望。」她還說到：「這裡充滿了希望和樂觀，我很高興能和我優秀的同僚們一起為你們服務。我們和你們對屋崙有著共同的願景，即確保成為一個令所有兒童、成人和長者都能感到安全、繁榮昌盛的城市。」她也感謝屋崙華埠商會為小商業做出的工作。

第七區市議員雷德（Treva Reid）表示，即將到來的新年是一個令人敬畏的繁榮和平的一年，她很榮幸和華埠社區站在一起，並為之服務，讓居民得到和平和安全保護。

屋崙蘭尼學院(Laney College)、市消防站等社區組織，也都派出所代表出席開幕。