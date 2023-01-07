聖荷西2名特警狙殺持槍殺人犯 被認定合法

卡爾德隆的體內含有大麻、可卡因、甲基苯丙胺和安非他命的多種毒品。（聖荷西警方提供）

聖荷西 警局的兩名警員在去年6月開槍狙殺了一男子，該男子綁架了自己的兩個孩子和母親，並在他們面前，槍殺了自己的前女友和朋友。聖他克拉拉縣地檢處6日發表報告稱，警員開槍射擊被判定為合法行為，不會面臨指控。

副地檢長貝克（Robert Baker）表示，開槍的朗格（Robert Lang）和卡博尼（Edward Carboni）在應對一名持槍的幫派 成員時，表現出堪稱楷模的勇氣和素養，該幫派成員在毒品 的刺激下犯下兇殘的暴行。「毫無疑問，這兩名訓練有素的警員不僅拯救了自己的生命，還拯救了社區內無辜的兒童。」貝克說。

貝克表示，犯罪嫌疑人卡爾德隆（Raymond Calderon）在聖荷西的一個社區泳池內，綁架了自己的祖母和兩個兒子。他開車到朋友埃雷拉（Freddy Herrera）的家中，並强迫家人看自己槍殺埃雷拉和前女友。

貝克表示，槍擊事件發生後，卡爾德隆將家人帶回聖荷西，並趕走了他們。在警方的追捕中，他在聖荷西南部的Bendorf Drive發生了車禍。他下車繼續徒步逃竄，並向前來追捕的警員開槍。卡爾德隆最終在一戶民宅後院的棚子下找到掩體。

在長達數小時的對峙後，卡爾德隆走出掩體，用一把9毫米半自動手槍瞄準了警用裝甲車頂部的朗格。朗格與卡博尼幾乎同時用戰術步槍向卡爾德隆發射了一顆子彈，其中一顆擊中頭部，另一顆擊中胸部，當場擊斃卡爾德隆。

貝克指出，警方出動了直升機、機器人和兩輛警用戰術車。地檢處認真調查了案件的全部過程，並出具了27頁的調查報告，認為在這種情況下，使用致命武力的必要的。

經過化驗，卡爾德隆的體內含有大麻、可卡因、甲基苯丙胺和安非他命的多種毒品。此前，他就曾兩次因家暴兒子和母親而被判重罪。