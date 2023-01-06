郭華健就職連任估值官 布里德監誓

現任舊金山市估值官郭華健由市長布里德監誓，在舊金山市府宣誓就職，連任估值官。（記者李怡／攝影）

現任舊金山 市估值官郭華健（Joaquín Torres）由市長布里德監誓，在舊金山市府宣誓就職，連任估值官。眾多市府官員、社區代表與郭華建的家人親友出席會議。

舊金山市估值官是全市七大民選官職之一，主管房地產估值和稅務。郭華健於2021年2月8日由市長布里德監誓就任舊金山市估值官，以完成前任估值官朱嘉文剩餘任期。並於去年11月期中選舉 ，再次勝利贏得四年任期。

在被任命之前，郭華健自2018年起擔任舊金山市經濟與勞動力發展辦公室主任，並在新冠疫情期間，帶領全市舒援企業和勞工面臨的經濟困難。

郭華健4日表示，感謝市長布里德交付重託給自己。過去11年，他一直在為舊金山服務，為多元化社區爭取正面的改變和贏得信任。在任職演講中他強調，將繼續確保為不同的社區提供公平良好服務，以確保城市利益。他也感謝一路走來家人、朋友、社區的支持和選民的信任。

郭華健是歐洲西班牙裔，太太為華裔 。在2018年，布里德任命郭華健擔任經濟與勞動力發展辦公室（OEWD）主任，屬於局長級官員。此前，郭華健曾擔任舊金山市投資社區倡議主任、市長的社區服務辦公室主任，且是舊金山市內西語裔和美洲印第安人社區，以及第9和第11區的聯絡人（主要在Mission和Excelsior社區）。

舊金山市估值官郭華建。（記者李怡／攝影）

任職估值官期間，郭華建積極參與華裔社區活動，為華裔社區著想，積極學習華裔文化，每次在社區演講中均會用中文問候大家。在本次的宣誓就職儀式上郭華建多次哽咽，以可以繼續為社區民眾服務而自豪，並多次謙卑的提及他辦公室的同事為他所付出的努力。