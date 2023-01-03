更強大氣河風暴 4日將襲灣區 恐釀數年內最嚴重洪水

灣區4日又將出現另一場強烈的大氣河風暴。圖為灣區101公路淹水的情形。（美聯社）

當許多居民還在為除夕大風雨引發的洪水 收拾殘局之際，灣區4日又將迎來另一場大氣河（atmospheric river）風暴 。

當局表示，即將到來的第二場大氣河可能導致灣區出現未來幾年內最嚴重的洪水，因此呼籲民眾要做好準備。國家氣象局氣象學家渥布倫（Ryan Walbrun）說：「3日是能做好準備的最後一天，民眾要好好利用。」

渥布倫指出，4日風暴的降雨量可能不會輸給2017年重創聖荷西的風暴。氣象局正在密切注意灣區和北加州多個洪水高風險區，特別是東灣的阿拉米達溪（Alameda Creek）、聖他克拉拉縣的野狼溪（Coyote Creek）、聖比尼度縣的帕奇科溪（Pacheco Creek）、中半島的聖佛朗西斯奇托溪（San Francisquito Creek）、聖他克魯茲縣的聖勞倫索溪（San Lorenzo Creek）、蘇諾瑪縣和蒙多西諾縣的俄羅斯河（Russian River）。

氣象局表示，這場猛烈風暴將從4日晚上開始，一直持續到5日上午，各地降雨量將從低窪地區的一到三吋，到山區的十吋不等，風速也將達到每小時35哩到55哩。

當區呼籲民眾4日到5日最好不要出門，做好停電計畫，住在較易淹水地區的居民最好準備好沙包。地方衛生官員警告民眾，洪水因為含有大量有毒物質，有引發疾病的危險。

聖馬刁縣衛生局局長莫羅（Scott Morrow）說：「由於洪水含有各種危險物質，包括未經處理的污水、糞便、有毒物質、化合物、真菌、細菌，最好不要接觸，以免染病。」

除夕風暴為灣區許多地區帶來有史以來最高的單日降雨量，也造成多處洪水氾濫。

屋崙動物園 入口處因為除夕風暴出現了一個巨大的天坑，動物園員工現在正在全天候進行修補。動物園執行長德哈希亞（Nik Dehejia）表示，許多動物已經被移至安全的地區，工作人員正在清理動物園路上的泥土、設置路障、放置稻草和沙包。

東灣從佛利蒙到蘇諾（Sunol）穿過奈爾斯峽谷（Niles Canyon）的84號公路目前仍然關閉，預計要到6日晚上才會重新開放。

康曲柯士達縣公務局表示，由於出現落石和土石流，Deer Valley Road和Morgan Territory Road之間的Marsh Creek Road路段已經關閉，Briones Valley Road和Marsh Creek Road之間的Deer Valley Road也因為出現天坑關閉，目前不清楚這些道路何時會重新開放。