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聖荷西新市長 馬漢任期2年挑戰大

編譯組／灣區12日電
聖荷西市長當選人馬漢如何在任期縮短的情況下完成重要計畫，領導聖荷西這個美國第十大城市，成為具挑戰性課題。(圖取自馬漢競選市長官方臉書)
聖荷西市長當選人馬漢如何在任期縮短的情況下完成重要計畫，領導聖荷西這個美國第十大城市，成為具挑戰性課題。(圖取自馬漢競選市長官方臉書)

聖荷西市長當選人馬漢(Matt Mahan)以微弱優勢擊敗經驗豐富、資金雄厚的對手，在當選不到一個月時間，就面臨有關填補市議員空缺席位的考驗，如何在任期縮短的情況下完成重要計畫、領導聖荷西這個美國第十大城市，成為具挑戰性課題。

上周，市議會拒絕馬漢提出特別選舉填補兩個空缺市議員席位的要求，相反的，市議員將運用他們的權力，任命替代馬漢與另一名離任市議員空缺的人選。

這對新市長來說，是一項打擊。因為他剛在這兩個選區獲得比競爭對手查維茲(Cindy Chavez)更多選票、代表著特別選舉可能讓馬漢的支持者獲得席位。反之，若改以任命方式，市議員席位將由一個委員會填補，委員會成員很大程度支持馬漢的對手。

聖荷西州大政治科學系教授伯西維爾(Garrick Percival)表示，聖荷西市長並不像其他大城市市長有如此多正式權力，僅能嘗試說服，並將必須在部分議題找到妥協方法。新市長前進道路面臨挑戰，因為去年6月初選中、選民將市長選舉時間表重新調整為與總統大選維持一致之後，馬漢在任期縮短情況下，只有兩年任期。

然而，有跡象顯示，馬漢並未浪費時間。在市議會席位空缺爭取無效之後的一個夜晚，馬漢與投票反對他要求舉辦特別選舉的委員會成員之一、市議員科恩(David Cohen)共同就聖荷西如何分析發展交通需求項目，達成決議。馬漢表示，他有信心與市議員合作，實現他的目標，「我將忠於選舉承諾，相信選民會支持我。」

馬漢也獲得即將離任的前聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)的支持。馬漢表示，李卡多在交接期間提供許多協助及建議。上周，馬漢與屋崙當選市長盛桃(Sheng Thao)一起前往哈佛大學，參加新市長活動：「前100天」(the First 100 days)。此外，馬漢上任後一直在面試辦公室員工職位，希望李卡多團隊中的部分人員可成為他的管理團隊，更精簡且專注在競選活動的核心問題，取得成果，包括無家可歸、公共安全、經濟不佳與政府問責制等議題。

馬漢並不是第一位嘗試領導一個難以駕馭市議會的聖荷西市長。聖荷西州大政治學名譽教授克里斯坦森(Terry Christensen)表示，前市長里德(Chunk Reed)也面對難以應付的市議會，但隨著時間推移，確實在市議會建立大部分工作項目。

若馬漢能向選民展現他正在兌現競選承諾，最終可能領導聖荷西十年，在這個兩年任期後，有資格獲得兩個四年任期，期間監督Google在聖荷西發展計畫，以及BART延伸至聖荷西市中心計畫的到來。

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