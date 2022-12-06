詐騙手法花樣百出 FBI：假日季網購 當心騙局

聯邦調查局舊金山分部舉行媒體記者會，提醒網購人士注意今年假日季詐騙趨勢，提醒公眾在網購時保持警惕。（記者張曼琳截屏）

聯邦調查局(FBI)舊金山 辦公室舉行媒體記者會，提醒公眾在網購時保持警惕，尤其網購人士注意今年假日季的詐騙 趨勢。聯邦調查局預計，今年竊取消費者金錢和個人信息的欺詐犯罪，有增加的趨勢，而且犯罪分子在假日季活動越來越有「創意」，罪犯採取各種各樣的方式，來誘騙毫無戒心的消費者。

全美網購詐騙 年損3.37億

根據聯邦調查局5日發布的書面聲明表示，兩種最普遍的假日季詐騙是，消費者在付款後不送貨，和不付款的犯罪手法，受害者不單是消費者，也可能是網路商家。不送貨詐騙是指，買家為他們在網上找到的商品或服務付了款，但從未收到這些商品。不付款騙局正好相反，已遞送或/和提供的商品或是服務後，受害商家從未收到付款。

根據聯邦調查局2021年互聯網犯罪報告，互聯網犯罪投訴中心(IC3)在2021年共收到10萬8869宗未交付物品或/和未付款犯罪的投訴，給受害者造成總計超過3.37億元的損失。

另外，信用卡欺詐也造成了1.73億元的損失。今年迄今，IC3已在全美收到超過4萬4220宗投訴，從2022年1月到同年10月，損失超過2.76億元。

在聯邦調查局舊金山灣區辦事處覆蓋的15個縣內，IC3收到2100多宗投訴。在去年因未付款或未付貨詐騙，造成的總損失超過800萬元。聖他克拉拉縣的網購詐騙經濟損失和受害者的投訴數量最高，其次是阿拉米達縣，舊金山縣排在第三位。

在阿拉米達縣，雖然受害者投訴數量從2020年到2021年有所減少，但經濟損失在過去幾年一直有所增加。今年至今，阿拉米達縣的損失近200萬美元，已經超過了去年的總損失。

殺豬盤料增 詐騙金額更高

聯調局還預計，今年投資 詐騙的資金損失會更高，這主要是由於涉及虛擬貨幣投資的「殺豬盤」活動大幅增加。 詐騙者與他們在網上認識的受害者建立關係，然後說服受害者投資加密貨幣以獲取潛在的高收益回報。

「殺豬盤」詐騙通常會將受害者引至由詐騙者控制的虛假網站。受害者在網站上可以看似真實的高投資回報數字，於是可能開始進行投資，但發現被詐騙後提出的撤回投資請求時，會遭到拒絕。然後詐騙者會切斷與受害人的聯繫，帶走受害者的投資款項。

聯邦調查局特工負責人特里普(Robert Trip)說：「我們希望公眾知道，他們可以採取一些措施來降低他們成為在線詐騙受害者的機會。」他還說：「我們鼓勵消費者像走進實體店一樣對待在線購物，保持警惕，以保護個人信息和財務。」

除了網購詐騙和「殺豬盤」外，需要注意的騙局還包括，通過電子郵件或廣告提供優惠的釣魚詐騙、社交媒體詐騙、以洩露個人信息來提供節日促銷、代金券或禮品卡、欺騙性的電子郵件、電話或短信、慈善騙局、免費手機遊戲詐騙等。聯邦調查局希望消費者，可以意識到並提防假日季的一些危險信號。

網購詐騙預防貼士

如何預防成為詐騙受害者的貼士包括，在網購前，使用強密碼保護所有金融帳戶，並在每個金融帳戶使用不同的密碼；不要點擊不明電子郵件、網站或社交媒體中的可疑鏈接或附件，特別是那些要求提供密碼或財務數據的人士，這也可能導致電子設備在不知不覺中下載了惡意軟件。

另外，如果與公司要求更新密碼或帳戶信息，請使用其官方網站上的信息自行聯繫該公司；使用信用卡而不是借記卡進行購買並定期檢查信用卡帳單；直接於慈善機構進行捐款而不是中介，並提防與知名慈善機構相似的模仿名稱的組織；始終獲取在線購買商品的訂單跟蹤編號，確保對方遵循交付流程並通過最初確認電子郵件跟蹤訂單。