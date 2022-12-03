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東華醫院「肺部健康挑戰」籌募25萬 方創傑拋磚引玉捐一半

記者李怡／舊金山報導
方創傑的家人以及東華醫院代表出席會議。（東華醫院提供）
方創傑的家人以及東華醫院代表出席會議。（東華醫院提供）

舊金山華埠東華醫院啟動一項25萬美元「改善肺部健康配捐挑戰」計畫，希望社會各界捐助，共同對抗肺癌對社區的危害，改善民眾健康及生活質素。

東華醫院日前向著名僑領、東華醫院董事方創傑頒發「傑出社區領袖獎」，以表彰他對社區的貢獻。表彰儀式上，方創傑及其家人宣布提供12萬5千元作為配捐款，呼籲社區參加「方氏家族提升肺健康」籌款挑戰賽，希望爭取募集到同等金額即總共25萬元，用於推動社區肺癌早期檢查，提高對肺健康的意識。

方創傑擔任東華醫院董事多年，一直致力促進東華醫院可持續發展及倡導社區健康服務，為社區醫療事業貢獻良多。之所以啟動這項肺健康計畫，起因於方創傑家人曾經受到肺癌的打擊，他的兒媳Joan Chen Fong即因肺癌去世，希望能通過這一計畫喚起人們對肺癌危害的重視。

東華醫院董事會成員出席會議。（受訪者供圖）
東華醫院董事會成員出席會議。（受訪者供圖）

肺癌是導致全球癌症死亡的首要原因之一，約占癌症總死亡人數25%，更是亞裔美國人的頭號癌症殺手。在美國，肺癌死亡比乳腺癌、前列腺癌及結腸癌總和還要多。它尤其是女性健康的隱形殺手，肺癌死亡人數是乳腺癌的兩倍。美國癌症協會估計，今年美國將有超過23萬6000人被診斷患上肺癌，即每2.2分鐘就有一個新病例。

雖然肺癌死亡率比其他癌症高，但若果及早發現，可以大大增加康復機率及存活率。相比於晚期肺癌的5年存活率5%，早期肺癌的5年存活率可達60%。預防勝於治療，肺癌檢查是華裔社區應該嚴肅考慮的事情，人們可以詢問醫生，有關否需要檢查。方創傑的兒子Ronnie談到失去愛妻的經歷，提醒人們不要忽視肺癌的可以影響。

東華醫院董事方創傑及其家人提供12萬5千元作為配捐款，呼籲社區踴躍捐助，共同改善...
東華醫院董事方創傑及其家人提供12萬5千元作為配捐款，呼籲社區踴躍捐助，共同改善社區民眾健康。（東華醫院提供）

方創傑多年來致力回饋社會及幫助弱勢社群，支持東華醫院的社區服務項目。「沒有健康，你便一無所有！健康是最寶貴的。」他希望每個社區居民都能有健康的體魄。

東華醫院目前正制定一個肺癌綜合檢查項目，幫助檢測早期肺癌、改善病人的治療成果及降低死亡率。與方創傑合作的項目，包括擴大早期檢測對象、增加服務項目、添置新儀器，以及加強肺健康知識的宣傳及教育。

東華醫院行政總裁張建清衷心感謝方創傑一家發起這次籌款挑戰來改善社區的健康。她說：「方先生是一位傑出的社區領袖及出色的企業家，十分感謝他多年來擔任東華董事，為我們提供寶貴的意見及指導，積極支持東華醫院的發展。」

有關「改善肺部健康配捐挑戰」詳情，可訪問www.ChineseHospital-SF.org/Donate-now

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