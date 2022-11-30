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華人CEO朱浩然提告歧視：因亞裔特徵被裁

記者李怡／舊金山報導
朱浩然（左一）在「保護亞裔長者」集會上。（本報檔案照片，記者李怡攝影）
朱浩然（左一）在「保護亞裔長者」集會上。（本報檔案照片，記者李怡攝影）

舊金山亞裔社區活躍人士朱浩然（Justin Zhu）11月29日向本報表示，自己遭到公司的不公正撤職待遇，原因是由於自己的亞裔性格和外貌特徵；為此他已向聯邦法院提起訴訟，狀告他自己一手參與創辦的公司Iterable種族歧視

朱浩然是營銷平台公司Iterable聯合創辦人，參與公司的創辦和發展達8年時間，並任公司執行長（CEO）。Iterable於2021年估值上升至20億元。但就在公司準備進入公開募股（public offering ）階段，朱浩然被撤銷執行長職位，他認為，此舉是因為對亞裔的種族歧視，並向聯邦法院提起訴訟。

「Iterable董事會對我有種族刻板印象。」朱浩然表示，董事會多次評論他「不夠熱情」、「不夠強硬」、「優柔寡斷」，並認為他不適合繼續擔任執行長一職，而目前的白人營運長（COO）更適合做CEO。他表示，董事會考慮的是找一位長得像Facebook聯合創始人扎克伯格的人，更容易為公司募集到高額資金。

在訴訟文件中提到，當公司提出將CEO換成一位「長得更像大企業CEO」的人時，朱浩然公開提出，此舉是種族歧視。朱浩然說，創立公司時，設想是要創立一個全新的科技公司，一個道德上正直、對員工關切、對外透明、富有合作精神的公司，從來沒想到會在自己創辦的公司裡遭遇種族歧視。

「我不是唯一一個面臨種族歧視的亞裔，」朱浩然表示，此次訴訟是鼓勵其他受害者站出來發聲，「與亞裔站在一起」組織將會給受歧視的亞裔提供支持与幫助。

朱浩然在提交的法庭文件中列舉他的訴訟要求，包括禁止Iterable因種族、殘障等原因解雇任何員工；對Iterable的行為各處以1萬元的民事罰款；按證據進行損害賠償；要求Iterable支付訴訟律師費等。

朱浩然是一名活躍的亞裔維權組織者，是「與亞裔站在一起」（Stand with Asian Americans）的聯合發起人之一，曾多次組織社區活動，為亞裔社區和長者發聲，他組織的活動也受到民選官員的重視。如今，他要奮起為維護自己的權益發聲了。

種族歧視 亞裔 CEO

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