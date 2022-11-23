現任市長李卡多、侯任市長馬漢 訪聖荷西快建社區

兩名聖荷西市長等人一同為前來排隊領餐的居民提供服務，共慶感恩節。（記者陳爍嘉/攝影）

聖荷西 市現任市長李卡多（Sam Liccardo）和下任市長馬漢（Matt Mahan）等人22日中午與埃文斯巷（Evans Lane）快速建設社區的居民一起慶祝感恩節假期。活動上，快建社區的居民們排隊領取由基督教組織SHP基金會捐贈的午餐，兩名前後任聖荷西市長和Gardner Health的首席執行官Reymundo Espinoza等人，一同為前來排隊領餐的居民提供服務。

居住在埃文斯巷快建社區的121個家庭都曾經無家可歸，流落在街頭。這個快建社區是這些遊民 家庭的希望，將幫助他們擺脫無家可歸的困境。

聖荷西市將於2022年底前完成或開發1000個住房單元，緩解遊民危機，而埃文斯巷快建社區是城市努力的證明。埃文斯巷快建社區由聖荷西市府、Adobe Services和PATH 聯合打造，是聖荷西2021年首批開放的快建社區之一。 PATH已為244個家庭提供服務，超過94%的家庭仍住在臨時或永久住房（包括普通出租屋）中。

根據記者在現場的觀察，埃文斯巷快建社區由鐵欄圍著，門口有警衛亭，外人進出需經過工作人員登記才能被放行，較為安全。快建社區配備停車場、信箱、自行車停放處、兒童遊樂場、桌球設施、公共洗衣間、有時間限制的公共廚房。社區門口還有一個約30本書的超迷你圖書館櫃子，櫃子門上寫著：「拿走一本書，留下一本書。」

一名PATH的工作人員介紹，目前這個社區有八間空房，很快就能被通過審核的新家庭填上。記者從一個暫時無人居住的空房中觀察到，這個看起來像集裝箱的狹長房子中，配備了兩個上下舖床，分別位於房子的兩端，其中一端還配備有一個小型電視。兩個洗手池都被安裝在離床不遠的地方，洗手時如果不注意，水可能會濺到床尾。房中裝有兩台空調，住戶可自行調節屋內溫度，淋浴間和廁所位於房子的中段。

整體上看，房子雖然內部空間較為狹小，但依然能夠滿足遊民家庭的基本需要，能為遊民家庭提供一個較好的過渡選擇。

馬漢對埃文斯巷快建社區成果表示肯定。他在活動上向參與該建設的人表達了感謝，還特別讚揚李卡多帶領了這項計畫。

李卡多表示，埃文斯巷只是一個先驅，透過這個計畫，確定了建造快建社區的可行性，聖荷西已建了四個這樣的計畫，其中有兩個已建成並投入使用，另外將在周二市議會上，投票決議是否要在城市的北邊和南邊再建造兩個這樣的社區，幫助更多遊民移居到室內。

馬漢表示，過去的幾年內，城市一直在為建造更多社區急需的經濟適用房而努力，人民不應該因為經濟適用房的短缺，而被迫居住在帳篷或汽車裡，市府需要以最快且成本最低的方式，確保每個人都能居住在室內。

李卡多向記者介紹目前埃文斯巷快建社區的限制。他說，快建社區目前只接收家庭遊民，獨居的遊民將被安排到其他地方。李卡多說：「我們可能會為更多群體建造專屬於他們的快建社區，比如女性、家暴倖存者或者老人。」