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推特解雇更多銷售部門員工 裁員率升至66%

編譯組／舊金山21日電
根據報導，馬斯克20日解雇了更多銷售部門員工。（美聯社）
根據報導，馬斯克20日解雇了更多銷售部門員工。（美聯社）

根據彭博社（Bloomberg）報導，在上周大量員工辭職造成公司人力枯竭後，推特老闆馬斯克（Elon Musk）20日解雇更多銷售部門員工，但解雇人數不詳。

彭博社表示，馬斯克上個月收購推特時，推特大約有7500名員工；經過多輪裁員後，推特員工人數已大幅降為2750人，數以千計的合約員工也已被解雇，裁員率達66%。

科技新聞網站Verge 21日報導，馬斯克召開了一場會議，表示不會再裁員，公司也正在招聘工程師和銷售人員。

鑑於推特的動盪和內容審核政策的不確定性，許多大公司已暫停在推特上刊登廣告，如今，更多銷售人員被解雇，讓推特在提高收入方面，面臨更大的挑戰。

馬斯克試圖透過提高訂閱收入來彌補公司虧損，但他推出訂閱月費八元的拙劣手法，造成許多冒充他人身分和錯誤訊息的案例。

愈來愈多用戶擔心推特的穩定性，上周有人猜測它會當機，還有人打算棄用推特，尋求其他替代平台。

此外，推特19日重新開通前總統川普的帳戶，引起支持者的歡呼和反對者的批評；川普在帳戶被解禁後還未發布任何推文，他最後一則推文是在2021年1月8日國會大廈發生暴動後發出的。

推特 馬斯克 裁員

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