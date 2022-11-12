海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

舊金山州立大學亞裔研究系教授張華耀認為，「這是一個集體種族創傷的時期」。（記者張曼琳／攝影）

亞太裔研究中心（Asian Amercian Reserch Center）、柏克萊加大亞裔 和僑民研究計畫（AAADS）、洛杉磯加大亞太中心（Asia Pacific Center）與中國暨南大學（Jinan University）聯合主辦的第30屆世界海外華人研究學會（ISSCO）研討會，11日在舊金山日本城舉行，會期兩天。

研討會由前加州公共教育局副總監及民權領袖謝國器（Henry Der）擔任主持，被美國「時代」雜誌列入2021年度全球最具影響力的百大名人、「停止仇視亞太裔（Stop AAPI Hate）」的兩位創始人張華耀（Russell Jeung）和崔貞文（Cynthia Choi）11日擔任主講人，兩人探討近年來針對亞太裔仇恨的興起及其根源，公眾應如何採取行動防止仇恨和歧視。當張華耀在講演中提到，一位經歷歧視的71歲第四代亞裔移民感嘆「永遠不能成為美國人」時，聽眾發出一陣唏噓；張華耀還說，「歷史上亞裔曾被認為是疾病的攜帶者，」他希望，這樣的種族主義 和排外政策，終有一天會消失。

舊金山州立大學亞裔研究系教授張華耀在疫情初期仇亞浪潮興起時，推動創立「停止仇視亞太裔」組織。作為 11日首位嘉賓發言，他表示，多數歐美國家，包括澳洲、加拿大、英國「普遍存在對黃禍（Yellow Peril）的恐懼」。他認為，首先我們必須了解，像這樣的跨國傳播刻板印象和特定國家的民族主義勢力是如何形成，以及這種政治修辭如何造成政策影響，才能明白種族主義是如何影響到華埠社區和社區的每個人。

張華耀表示，作為相關領域的研究者，他深刻瞭解到，「無論是什麼樣的疾病來自亞洲，亞裔都會因此受到指責，歷史上亞裔就曾被認為是疾病的攜帶者。」此次也不例外，新冠疫情在中國武漢的爆發，之後蔓延到美歐，是導致兩年來仇視亞裔風潮的根源，亞裔社區因此面臨暴力的人際關係，以及種族主義政策。

在查閱「停止仇視亞太裔」收集到的數據和報告後，張華耀對種族主義仇視的廣泛性感到非常震驚。他舉了三個亞裔長者遭受歧視真實事例。其中之一，有監控拍到67歲生活在舊金山的亞裔長者在街頭行走時，被一名白人男子用手肘擊打背部，隨後還發生口頭攻擊，白人男性用污穢的語言，讓亞裔長者「閉嘴，回中國去」，並聲稱，是亞裔「把中國病毒帶到了這裡」。

另一例子：生活在聖路易斯-奧比斯堡(San Luis Obispo)的71歲第四代亞裔，在超市排隊買東西時，被一名顧客無緣無故地大喊大叫。這位長者說，「我們保持了6英尺距離，（向我吼叫）主要因為我是中國人。」他在報告中寫道：「我的家人自1860年代以來一直在聖路易斯-奧比斯堡生活，到我這裡是第四代了，但我想我永遠不會成為美國人。」

一位70歲生活在加州貝克斯菲爾德（Bakersfield）的亞裔長者表示，他在購物時被一個孩子抓住胳膊，孩子跟他說「滾回你的國家！」這孩子還說，他的父親去世了，就是因為亞裔；當時孩子的媽媽走過來，把手放在長者胳膊上，但她並未試圖阻止她的孩子。這位長者表示，在貝克斯菲爾德偶爾會有一些無知的人取笑他的口音和長相，「但這次遭遇是我在美國最可怕和最悲傷的一次經歷。」

張華耀認為，多位長者談到的「恐懼和抑鬱」，實際上是「種族創傷」。他還表示，「這是一個集體種族創傷的時期」。在他進行一項研究中，有五分之一的受訪者表現出的種族創傷，具有三個或更多的長期症狀，如焦慮、抑鬱、恐懼、高度警惕和避免某些地方，更有居住在華埠的長者，至今因暴力不敢外出，與社區脫節。

根據張華耀的調查，五分之一的亞裔，在去年經歷過種族主義歧視或仇恨，這類似於二戰時期對日裔社區的監禁。他強調：「不是說情況完全相同，而是說會產生同樣的代際影響。」他認為目前在心裡健康上的影響最大，並很有可能會代代相傳。