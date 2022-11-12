我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

記者張曼琳╱舊金山報導
舊金山州立大學亞裔研究系教授張華耀認為，「這是一個集體種族創傷的時期」。（記者張曼琳／攝影）
舊金山州立大學亞裔研究系教授張華耀認為，「這是一個集體種族創傷的時期」。（記者張曼琳／攝影）

亞太裔研究中心（Asian Amercian Reserch Center）、柏克萊加大亞裔和僑民研究計畫（AAADS）、洛杉磯加大亞太中心（Asia Pacific Center）與中國暨南大學（Jinan University）聯合主辦的第30屆世界海外華人研究學會（ISSCO）研討會，11日在舊金山日本城舉行，會期兩天。

研討會由前加州公共教育局副總監及民權領袖謝國器（Henry Der）擔任主持，被美國「時代」雜誌列入2021年度全球最具影響力的百大名人、「停止仇視亞太裔（Stop AAPI Hate）」的兩位創始人張華耀（Russell Jeung）和崔貞文（Cynthia Choi）11日擔任主講人，兩人探討近年來針對亞太裔仇恨的興起及其根源，公眾應如何採取行動防止仇恨和歧視。當張華耀在講演中提到，一位經歷歧視的71歲第四代亞裔移民感嘆「永遠不能成為美國人」時，聽眾發出一陣唏噓；張華耀還說，「歷史上亞裔曾被認為是疾病的攜帶者，」他希望，這樣的種族主義和排外政策，終有一天會消失。

舊金山州立大學亞裔研究系教授張華耀在疫情初期仇亞浪潮興起時，推動創立「停止仇視亞太裔」組織。作為 11日首位嘉賓發言，他表示，多數歐美國家，包括澳洲、加拿大、英國「普遍存在對黃禍（Yellow Peril）的恐懼」。他認為，首先我們必須了解，像這樣的跨國傳播刻板印象和特定國家的民族主義勢力是如何形成，以及這種政治修辭如何造成政策影響，才能明白種族主義是如何影響到華埠社區和社區的每個人。

張華耀表示，作為相關領域的研究者，他深刻瞭解到，「無論是什麼樣的疾病來自亞洲，亞裔都會因此受到指責，歷史上亞裔就曾被認為是疾病的攜帶者。」此次也不例外，新冠疫情在中國武漢的爆發，之後蔓延到美歐，是導致兩年來仇視亞裔風潮的根源，亞裔社區因此面臨暴力的人際關係，以及種族主義政策。

在查閱「停止仇視亞太裔」收集到的數據和報告後，張華耀對種族主義仇視的廣泛性感到非常震驚。他舉了三個亞裔長者遭受歧視真實事例。其中之一，有監控拍到67歲生活在舊金山的亞裔長者在街頭行走時，被一名白人男子用手肘擊打背部，隨後還發生口頭攻擊，白人男性用污穢的語言，讓亞裔長者「閉嘴，回中國去」，並聲稱，是亞裔「把中國病毒帶到了這裡」。

另一例子：生活在聖路易斯-奧比斯堡(San Luis Obispo)的71歲第四代亞裔，在超市排隊買東西時，被一名顧客無緣無故地大喊大叫。這位長者說，「我們保持了6英尺距離，（向我吼叫）主要因為我是中國人。」他在報告中寫道：「我的家人自1860年代以來一直在聖路易斯-奧比斯堡生活，到我這裡是第四代了，但我想我永遠不會成為美國人。」

一位70歲生活在加州貝克斯菲爾德（Bakersfield）的亞裔長者表示，他在購物時被一個孩子抓住胳膊，孩子跟他說「滾回你的國家！」這孩子還說，他的父親去世了，就是因為亞裔；當時孩子的媽媽走過來，把手放在長者胳膊上，但她並未試圖阻止她的孩子。這位長者表示，在貝克斯菲爾德偶爾會有一些無知的人取笑他的口音和長相，「但這次遭遇是我在美國最可怕和最悲傷的一次經歷。」

張華耀認為，多位長者談到的「恐懼和抑鬱」，實際上是「種族創傷」。他還表示，「這是一個集體種族創傷的時期」。在他進行一項研究中，有五分之一的受訪者表現出的種族創傷，具有三個或更多的長期症狀，如焦慮、抑鬱、恐懼、高度警惕和避免某些地方，更有居住在華埠的長者，至今因暴力不敢外出，與社區脫節。

根據張華耀的調查，五分之一的亞裔，在去年經歷過種族主義歧視或仇恨，這類似於二戰時期對日裔社區的監禁。他強調：「不是說情況完全相同，而是說會產生同樣的代際影響。」他認為目前在心裡健康上的影響最大，並很有可能會代代相傳。

張華耀表示，南亞人、東南亞人和太平洋島民比東亞人更容易遭受種族主義。他認為，很多亞裔因為疫情導致精神疾病和失業，「但比起殺死上百萬人的新冠病毒，亞裔最害怕的還是種族歧視。」

第30屆世界海外華人研究學會研討會11日在舊金山日本城Kabuki酒店舉行。（記...
第30屆世界海外華人研究學會研討會11日在舊金山日本城Kabuki酒店舉行。（記者張曼琳／攝影）

亞裔 種族主義 種族歧視

上一則

亞裔成替罪羊 崔貞文譴責政客挑撥

延伸閱讀

舊金山兩車相撞 特斯拉衝進民宅3人傷

舊金山兩車相撞 特斯拉衝進民宅3人傷
地鐵站裡的白蘭紀念銅像 布里德、勃朗共同揭幕

地鐵站裡的白蘭紀念銅像 布里德、勃朗共同揭幕
斥資千萬引進 薪資支付系統卻一團亂 舊金山學區進入緊急狀態

斥資千萬引進 薪資支付系統卻一團亂 舊金山學區進入緊急狀態
溫和派期中選舉票數領先 反映金山選民價值觀

溫和派期中選舉票數領先 反映金山選民價值觀
亞裔9參眾議員 譴責朴銀珠煽動仇亞

亞裔9參眾議員 譴責朴銀珠煽動仇亞

熱門新聞

Meta 執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）於美西時間9日上午11時在臉書上對現任員工直接發表談話。（本報資料照片）

Meta 9日裁員逾萬人 要求全體員工當日不進辦公室

2022-11-09 15:27
Nelson在網球場上認識後來被捕的兇手貝森（Hasheem Bason）。（電視截圖）

金山牙醫徐麗麗男友 網球場結識兇手

2022-11-06 21:34
臉書母公司Meta9日表示，將裁減13%、相當於1萬1000多名的員工。 （美聯社）

12家科技公司 今年共裁減數萬員工

2022-11-10 16:42
經濟學家認為，儘管推特大規模裁員可能對舊金山經濟不利，但不至於產生立即的影響。（美聯社）

推特大裁員後 實體辦公盼助復甦 學者：金山將來未必悲觀

2022-11-05 14:02
票數領先，高敘加可能將成為加州議會裡的第一位華裔女代表（記者陳爍嘉/攝影）

高敘加票數領先 可望成為北加首位華裔女參議員

2022-11-09 15:35
Nelson在網球場上認識後來被捕的兇手貝森（見圖）。（電視截圖）

舊金山屋崙牙醫徐麗麗被買兇謀殺案 男友網球場結識兇嫌

2022-11-07 14:57

超人氣

更多 >
紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡
黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單

黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單
停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國

停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國
共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃

共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃
這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的

這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的