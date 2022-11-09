紐森成功連任加州州長 應該沒有懸念

外界普遍預測紐森將成功連任加州州長。圖為紐森與妻子8日前往沙加緬度投票站投票的情形。（美聯社）

沉悶的加州 州長選舉8日結束，如無意外，現任州長紐森 （Gavin Newsom）應可獲得壓倒性選票成功連任。在加州檢察長選舉方面，由紐森任命的現任菲律賓裔檢察長邦塔（Rob Bonta）正處於風口浪尖上，有望獲得選民支持成為加州最高執法者。

被普遍預測將篤定連任的紐森，8日上午與妻子前往沙加緬度市心中投票後，刻意保持低調。不過，他仍抽出時間在最後一刻呼籲選民，前往投票時不要受制於共和黨 的恐嚇策略。

紐森8日下午推文說：「共和黨想用嚇唬的方式威脅你投票給他們。」

紐森表示，事實上，藍州的謀殺率整體較低，槍枝暴力死亡率較低，居民預期壽命較長，GDP較高，最低工資也較高；因此，他說：「不要相信共和黨的謊言。」

紐森去年因為其防疫政策飽受批評面臨被罷免的命運，但獲得六成以上選民的支持得以留任，這種聲勢嚇跑許多共和黨知名候選人參與今年的州長選舉。紐森此次競選連任幾乎沒有舉辦什麼造勢活動，而是利用他競選帳戶中的數千萬元資金，在其他州刊登關於槍枝管制、婦女墮胎權和其他議題的廣告。

加州共和黨政治顧問史德茲曼（Rob Stutzman）說：「他已經超越了連任州長的範疇，專注成為其政黨的全國領袖，為自己前進白宮舖路。」

不過，加州民主黨政治顧問阿科斯塔（Andrew Acosta）認為，紐森沒有舉行競選活動可能不會影響他的選舉結果，但可能會影響民主黨人在加州議會中的席位。阿科斯塔2014年也指出，時任加州州長布朗（Jerry Brown）2014年競選連任時也沒有舉行競選活動，但以60%的得票率成功連任，可是民主黨卻失去了部分加州議會席位。

紐森表示，在他未來四年的優先工作計畫中，包括了「解決讓人憂心的極端問題」。

他說：「極端乾旱、極端氣候、在維護民主上的政治極端分化，權利革命現在在許多紅州正在倒退。與美國任何一州相比，加州可以失去的更多，能夠獲得的也更多。」