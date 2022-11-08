對亞裔發放「假消息」競選郵件 源頭是前川普顧問

大選前夕出現許多針對亞裔發放假消息的競選郵件，被查到源頭是前川普顧問米勒。（美聯社）

亞裔 維權團體發現，一些與保守勢力有關的團體正在透過競選郵件和數位廣告針對亞裔選民發布假消息。「亞太裔公民權利教育基金會」（AAPIs for Civic Empowerment Education Fund）表示，這些廣告聲稱亞裔被政府政策排除，目的在製造混淆和恐懼，以阻止亞裔選民出來投票 。

舊金山紀事報（Chronicle）報導，這些不實的競選廣告從亞裔人口較多的加州、亞利桑那州、密西根州、維吉尼亞州、賓州和德州開始出現，被追蹤到是來自由前總統川普 的政治顧問米勒（Stephen Miller）和其他前川普政府官員領導的保守派組織「美國第一法律基金會」（America First Legal Foundation）和「理智公民」（Citizens for Sanity）。

都針對亞裔選民關心議題

儘管還不清楚這些廣告是否想影響特定地區或整個美國的亞裔選民，但它們針對的都是亞裔選民關心的議題。

「亞太裔公民權利教育基金會」執行董事盧提米（Timmy Lu，音譯）說：「在我看來，這是為了讓亞裔選民轉而支持較保守、但更重視法律和公共秩序的候選人。」

賓州亞太裔政治聯盟（Asian Pacific Islander Political Alliance，簡稱APIPA）共同創辦人陳偉（Wei Chen，音譯）也指出，來自「美國第一法律基金會」的郵件錯誤聲稱拜登政府歧視亞裔。

「廣告是新的，詭計不是」

陳偉說：「和其他許多少數族裔移民和難民社區一樣，亞裔必須克服許多投票障礙，尤其是錯誤訊息。廣告雖然是新的，但詭計不是。」

這些競選郵件對亞裔社區來說並不陌生，早在前總統川普稱新冠病毒為「中國病毒」和「功夫流感」（kung flu），以及針對亞裔的仇恨犯罪增加時，就已出現。為了將焦點從川普的言論上轉移開來，這類廣告將犯罪率上升歸咎於拜登，並利用右翼新聞媒體的誤導性標題和文字來製造假說法。

陳偉說：「這種政治廣告具有影響現實社會的能力，川普、共和黨人和福斯新聞（Fox News）散播種族主義恐懼，讓我們華人社區和亞裔社區必須面對後果。共和黨人透過把新冠病毒歸咎於中國人並煽動暴力，為我們的社區帶來了痛苦，這是失敗者的舉動。若以為亞裔民眾看不穿這個把戲，那是誤判。」

另一個針對亞裔社區散播假訊息的方式是透過聲稱可賦予民眾權利的團體。2016年，一個名為「美國中國之聲」（The Chinese Voice of America）支持川普的團體，在短短幾個月內就獲得3萬2000多名關注者，因為許多人誤以為這是一個支持亞裔發聲或投票的團體。

同樣，以支持仇恨犯罪受害者為幌子所成立的團體也吸引許多人關注，但這些團體也只是為了散播關於誰在攻擊亞裔的錯誤訊息。