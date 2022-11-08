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計票時間差：6決戰州可能隨時「紅藍變色」

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投票有狀況 臨時選票可應對

記者李怡／舊金山報導
舊金山選務處在11月8日選舉日當天，從上午7點到晚間8點開放，為選民服務。（記者李怡／攝影）
舊金山選務處在11月8日選舉日當天，從上午7點到晚間8點開放，為選民服務。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德7日在舊金山市府選務處投下自己的選票，她提醒選民，「不要忘記為舊金山的地方選舉投票。」11月8日選舉日當天，市府選務處的開放時間從上午7時到晚間8時，選務處提醒民眾注意選票郵寄時間，郵戳蓋章日不得超過8日8時；還沒註冊選民仍可投票，民眾可到市府親自投票，現場會有志願者幫忙，也可到離居所最近的投票箱投票。

舊金山選務處還就經常出現的選舉投票問題作說明；已錯過10月24日註冊投票截止日期，仍有機會於選舉日當天到選民登記處辦理臨時登記投票。

臨時登記投票，需要通過有條件選民登記（Conditional Voter Registration）流程，即在選舉日前14天內，或選舉日當天，親自到選民登記處辦公室，進行初次有條件登記投票。

通過此程序投票並不複雜；選民需要先填寫選民登記卡，選民登記卡填寫完成後，工作人員便會為選民發放一份臨時選票。

臨時選票與其他臨時選票的內容完全一樣，填好臨時選票後，選務官員或服務人員會核實選民投票資格和個人資料後，如一切合格，臨時選票將被計數。

線上登記需要選民提供加州駕照或加州身分證號碼、社會安全號碼的最後四碼，以及出生日期；資訊將會提供給加州車輛管理局（DMV），以調出選民的DMV簽名副本。即使選民沒有加州駕照或加州身分證，還是可以申請登記投票，但將需要執行額外的步驟方能完成選民登記。

再者，如郵寄選票被拒絕，有可能是因信內不只一張選票，或簽名有問題，也可能是寄丟或與縣選舉官員存檔內容不匹配。更多信息可查詢sfelections.sfgov.org。

如選票因簽名問題被拒絕，選務處官員會在24小時內通知選民，在選舉結果認證前給予選民第二次驗證簽名的機會，選務處會向選民發送一份簽名表格，附上已付郵資的回郵信封，並要求重新認證選票。

如選民登錄網站追蹤選票，顯示選舉日當天仍未收到，選民可到舊金山市府投票中心臨時投票。

根據州務卿辦公室說法，臨時選票通常會在常規選票和郵寄選票之後計算，以確保沒有選民重複投票。一旦收到寄來的有效郵寄選票，臨時選票則不會被計算。

投票 選民登記 加州

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