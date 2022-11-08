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金山地檢長決選 亞太裔選民或成關鍵

記者李怡／舊金山報導
舊金山地檢長候選人小阿里奧圖（左）、現任地檢長謝安宜（中）、日裔候選人濱崎（右）。（記者李怡／翻攝）
舊金山地檢長候選人小阿里奧圖（左）、現任地檢長謝安宜（中）、日裔候選人濱崎（右）。（記者李怡／翻攝）

中期選舉今日投票，亞太裔選民可能再次成為舊金山地檢長選舉勝負的決定性群體，而華裔選民最在意的，是未來的地檢長對盜竊犯罪的態度。

本報先後採訪過三位地檢長候選人，問到如何改善舊金山頻發的盜竊案、地檢長從中應扮演怎樣的角色時，三候選人們給出各自的答案，選民可從中看各自的側重，並做出自己的選擇。

謝安宜（Brooke Jenkins）：追究罪犯責任

城市盜竊犯罪頻發，影響了城市的生活安全質量，這是無法接受的；為舊金山居民和遊客打造安全感，讓他們可以自在遊走在社區、商場和景區，是檢察官辦公室努力的方向。目前，正在與警察局密切合作，以查明這些事件背後的犯罪集團並追究其責任，並與警方、當地民選官員和更多的社區大使合作，從根源上開始阻止這些犯罪的發生。肇事者必須為他們的罪行負責。地檢處發出明確信息，追究犯罪責任，罪犯逍遙法外的日子該結束了。

地檢長要代表受害人的聲音，為他們提供更好的服務。將會繼續重視取締毒品交易、慣犯及處理針對亞裔社區暴力犯罪等問題，確保犯罪問責。同時會擴大受害者服務部，提供多語言和翻譯服務，擴大外展，深入社區。

阿里奧圖（Joe Alioto Veronese）：設立輕罪部門

將在地檢處設立輕罪部門，追究諸如砸車、入室盜竊和搶劫等犯罪行為，並將積極公開起訴盜竊犯罪，以警醒暴徒。

作為民權律師，曾任加州警察委員和刑事司法委員，阿里奧圖的競選綱領包括對槍枝犯罪進行嚴懲判決、將仇恨犯罪作為優先事項；為減輕遊民問題壓力，將起訴將無家可歸者送來舊金山的地區。

濱崎（John Hamasaki）：增建經濟住房

大多數舊金山的盜竊財產犯罪，是有組織的汽車盜竊。濱崎支持恢復犯罪策略部門的方法，將個人盜竊追溯到團夥，以鎖定那些從被盜物品中獲利最多的幕後人員。

想要解決這一問題，還需要加強對於無業或是低收入群體的工作培訓、心理健康和藥物濫用治療。對屢犯者將加強問責和嚴懲，但僅僅是起訴街頭販毒者並不能充分應對這一挑戰。不穩定的生存環境，尤其是住房選擇的減少，會讓盜竊犯罪增加。因此，政府需要考慮為最貧困的居民制定一項普遍的基本收入保障計畫，以減少財產犯罪。

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