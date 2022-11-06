角逐聖荷西市長 查維茲尋求華裔支持

楊安澤（右）支持查維茲。（記者李榮／攝影）

聖他克拉縣議員，今年參選聖荷西 巿長的查維茲（Cindy Chavez），在選前幾天前往華裔社區人士的家中聚會，宣揚自己的理念，也與曾參選總統初選的華人領袖楊安澤見面。查維茲向選民強調自己對於可負擔住宅、無家可歸問題、治安改善的決心，以及不同文化背景社區的重視。她並強調自己多年的從政經驗，相信能讓意見不同的人士聚集在一起。

查維茲今年參選聖荷西市市長，她的對手是聖荷西現任市議員馬漢（Matt Mahan）。兩人在初選時進入前二，將於三天後大選決戰。其實查維茲多年前就曾參選聖荷西市長，然而當時輸給後來勝選的喬可力（Chuck Reed）。這次捲土重來，查維茲的政治經驗與選票基礎都已不同，而在聖荷西市議會中，查維茲也獲得除了馬漢以外，其他所有市議員的支持。

查維茲指出，聖他克拉拉縣、聖荷西是個非常多元的地區，像是聖縣有約四成的人是外國出生，許多人在家裡並不是說英文，因此在新冠肺炎疫情 期間，縣府在與民眾溝通時，就必須要了解不同社區的需求，來推動疫苗、洗手清潔、小企業新冠疫情應對等政策。她相信，自己的經驗與過往紀錄可以證明她更有能力勝任聖荷西市長一職，也認為能很快處理遊民、治安等聖荷西面對的問題。

楊安澤表示，查維茲的經歷豐富，也注重各個社區的聲音，是理想的聖荷西市長候選人。

同樣前來支持查維茲的州眾議員羅達倫（Evan Low）則指出，聖荷西已經有25年沒有女性的市長，「現在是時候了」。他表示，政治最重要的就是協調折衝，將不同意見的民眾與社區結合在一起，而聖荷西市議會所有議員之中，除了另一位也正在競選聖荷西市長的議員之外，可是全數支持查維茲，「過往幾乎市議員支持候選人的情況通常是一半一半，但查維茲是拿到除了對手之外全部人的背書。」

羅達倫表示，聖荷西的亞裔 已是比例最高的族裔，可是在議會之中，還沒有如此比例的亞裔代表。所幸查維茲非常重視亞裔社區的意見，常會與亞裔社區接觸，了解亞裔社區的需求與意見。包括在先前仇恨亞裔事件爆發時，查維茲也一直在尋求防止針對亞裔仇恨犯罪發生的方法，傾聽社區聲音。

聖荷西上一位女性市長已經是1975年的海斯（Janet Grey Hayes）。海斯當時也是得到聖荷西市議員的支持順利當選，成為聖荷西首任的女性市長，她亦是全美國大城市歷史上第一位女性市長。