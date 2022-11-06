我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州費城傳槍響 九人送醫

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

角逐聖荷西市長 查維茲尋求華裔支持

記者李榮／聖荷西報導
楊安澤（右）支持查維茲。（記者李榮／攝影）
楊安澤（右）支持查維茲。（記者李榮／攝影）

聖他克拉縣議員，今年參選聖荷西巿長的查維茲（Cindy Chavez），在選前幾天前往華裔社區人士的家中聚會，宣揚自己的理念，也與曾參選總統初選的華人領袖楊安澤見面。查維茲向選民強調自己對於可負擔住宅、無家可歸問題、治安改善的決心，以及不同文化背景社區的重視。她並強調自己多年的從政經驗，相信能讓意見不同的人士聚集在一起。

查維茲今年參選聖荷西市市長，她的對手是聖荷西現任市議員馬漢（Matt Mahan）。兩人在初選時進入前二，將於三天後大選決戰。其實查維茲多年前就曾參選聖荷西市長，然而當時輸給後來勝選的喬可力（Chuck Reed）。這次捲土重來，查維茲的政治經驗與選票基礎都已不同，而在聖荷西市議會中，查維茲也獲得除了馬漢以外，其他所有市議員的支持。

查維茲指出，聖他克拉拉縣、聖荷西是個非常多元的地區，像是聖縣有約四成的人是外國出生，許多人在家裡並不是說英文，因此在新冠肺炎疫情期間，縣府在與民眾溝通時，就必須要了解不同社區的需求，來推動疫苗、洗手清潔、小企業新冠疫情應對等政策。她相信，自己的經驗與過往紀錄可以證明她更有能力勝任聖荷西市長一職，也認為能很快處理遊民、治安等聖荷西面對的問題。

楊安澤表示，查維茲的經歷豐富，也注重各個社區的聲音，是理想的聖荷西市長候選人。

同樣前來支持查維茲的州眾議員羅達倫（Evan Low）則指出，聖荷西已經有25年沒有女性的市長，「現在是時候了」。他表示，政治最重要的就是協調折衝，將不同意見的民眾與社區結合在一起，而聖荷西市議會所有議員之中，除了另一位也正在競選聖荷西市長的議員之外，可是全數支持查維茲，「過往幾乎市議員支持候選人的情況通常是一半一半，但查維茲是拿到除了對手之外全部人的背書。」

羅達倫表示，聖荷西的亞裔已是比例最高的族裔，可是在議會之中，還沒有如此比例的亞裔代表。所幸查維茲非常重視亞裔社區的意見，常會與亞裔社區接觸，了解亞裔社區的需求與意見。包括在先前仇恨亞裔事件爆發時，查維茲也一直在尋求防止針對亞裔仇恨犯罪發生的方法，傾聽社區聲音。

聖荷西上一位女性市長已經是1975年的海斯（Janet Grey Hayes）。海斯當時也是得到聖荷西市議員的支持順利當選，成為聖荷西首任的女性市長，她亦是全美國大城市歷史上第一位女性市長。

聖荷西 亞裔 疫情

上一則

馬兆明纜車巡遊 連任競選衝刺

下一則

楊安澤訪灣區替查維茲站台 稱兩黨政治激化對立 籲走中間路線

延伸閱讀

楊安澤訪灣區：兩黨對立激化 應推中間路線

楊安澤訪灣區：兩黨對立激化 應推中間路線
撞飛聖荷西華人祖孫後逃逸 20歲駕駛被捕

撞飛聖荷西華人祖孫後逃逸 20歲駕駛被捕
犯罪、遊民危機 聖荷西市長候選人有「異」見

犯罪、遊民危機 聖荷西市長候選人有「異」見
聖荷西爆兩起致命槍擊案 2死1傷

聖荷西爆兩起致命槍擊案 2死1傷
聖荷西發生兩起致命槍擊案 受害者兩死一傷

聖荷西發生兩起致命槍擊案 受害者兩死一傷

熱門新聞

好友30日說，徐麗麗8月21日遭男友Nelson謀殺當天，準備要和Nelson分手。（親友供圖）

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

2022-10-30 22:25
徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（好友供圖）

徐麗麗遇害前 男友曾想偷偷轉移她資產

2022-10-29 02:18
73歲華裔男友Nelson Peter Chia，因經濟利益雇兇殺人，如果徐麗麗死亡，他將立即獲得100萬。（警方供圖）

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

2022-11-01 21:38
在Nelson被捕前5天，他還舉辦演唱會懷念徐麗麗。圖為演唱會售票網頁快照。（記者劉先進／翻攝）

金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她

2022-10-31 13:46
圖為73歲的Nelson Peter Chia被逮捕畫面。（視頻截圖）

買兇殺女友徐麗麗 73歲男友入獄當天上吊亡

2022-10-29 02:19
肇事駕駛不顧在過馬路的祖孫，撞擊後還逃逸。（警方提供）

華人祖母帶孫過馬路遭撞飛重傷 擔心救護車貴不敢上車

2022-11-03 19:13

超人氣

更多 >
英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症
腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職
日光節約轉換時間 反對者稱影響健康

日光節約轉換時間 反對者稱影響健康
華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才
美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵