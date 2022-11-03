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徐麗麗命案 兇嫌兒爆料：父親反社會、劈腿渣男

記者劉先進／屋崙報導
Nelson的兒子Byron說，父親善於操控人，是一個有反社會傾向的人，沒有同情心。（電視新聞截圖）
Nelson的兒子Byron說，父親善於操控人，是一個有反社會傾向的人，沒有同情心。（電視新聞截圖）

北加屋崙知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）被槍殺的案件，驚奇逆轉震驚華人社區。徐麗麗相戀15年的男友Nelson Chia被控雇兇殺人、在獄中自殺。Nelson的兒子Byron說，父親善於操控人、有反社會傾向、沒有同情心，「喜歡在電影或現實生活中看到人或動物受苦。」還爆料他有好多個女性伴侶，曾帶著情婦外出旅遊。徐麗麗好友2日表示，Nelson在和徐麗麗交往時，還有其他女友，是個「劈腿渣男」。

徐麗麗在小西貢社區被槍殺後，很多人誤以為是劫殺，因為事發的社區搶劫頻發，有香港移民、Uber司機馮幹和也不幸遭遇搶劫謀殺。Nelson一度接受媒體採訪，在鏡頭上表演痛哭流涕，認為兇手因種族原因殺人。結果警方忽然逮捕他，指他為了經濟利益雇兇殺人，但他在入獄後不到24小時上吊自殺。

根據ABC 7知名亞裔記者Dion Lim報導，Byron對父親Nelson的去世，沒有任何悲傷或情緒。經一個多年未聯繫的高中朋友提醒，才知道謀殺案和Nelson死亡一事；「對我來說，這就像有一隻巨大的不祥的猴子，從背上消失了。」

Byron說，父親Nelson一生所做的事情，就是操縱人們，在電視上淚如雨下，是他最好的「操縱」之一，即擺出這些戲劇性的表演。Byron沒有隨Nelson姓Chia，與他疏遠多年；他說自己的童年充滿動蕩，父親常虐待他，六年級時，Nelson不希望他和初中女友通電話，「他抓起牆上的電話，扔了過來，我的鼻子被砸破，到處都是血。」

Byron說，是他父親的自戀讓家庭支離破碎，而且Nelson有很多女性伴侶。有一次，Nelson帶著一個金髮的情婦和Byron、另一個兄弟，一起去太浩湖旅行。他描述父親是一個有反社會傾向的人，沒有同情心，「他喜歡在電影或現實生活中看到人或動物受苦。」

上述不具名的好友說，Nelson在和徐麗麗交往時，同時有其他女友，是不折不扣的「劈腿渣男」；「麗麗知道Nelson以前有其他女友，但應該不知道他腳踩幾條船，同時交往幾個女友。」

本周的法庭紀錄顯示，徐麗麗有1200萬至1400萬的財產和資產，Nelson是受託人，如果徐麗麗死亡，他將立即獲得100萬。Nelson控制許多屬於徐麗麗的金融帳戶，調查人員進一步瞭解到，Nelson精心策畫這些帳戶和信託，以便他能在餘生中從徐麗麗的遺產中獲得收入。

好友說，徐麗麗曾有一筆數目不菲的人壽保險基金，交由經紀人管理。Nelson曾在徐麗麗不知情的情況下，希望將基金轉移到自己名下。「我個人推測，除了Nelson精心設計這些帳戶，不排除一種可能，在徐麗麗死後，他偽造文件、將這筆壽險轉移到自己名下。畢竟徐麗麗的遺物都在他那裡，他的職業是理財管理的，知道都需要什麼法律文件和程序。」

徐麗麗為人熱心善良，在灣區有口皆碑。（親友供圖）
徐麗麗為人熱心善良，在灣區有口皆碑。（親友供圖）
警方逮捕謀殺女友的73歲華裔男子Nelson Chia，當天他在獄中自殺。（視頻...
警方逮捕謀殺女友的73歲華裔男子Nelson Chia，當天他在獄中自殺。（視頻截圖）

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