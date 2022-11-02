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11月8日投票 蘇諾瑪縣提案簡介

蘇諾瑪縣

提案B：Calistoga聯合校區發行債券

提案摘要：是否發行4100萬元債券？

通過要求：55%以上贊成票

提案C：Santa Rosa高中學區發行債券

提案摘要：是否發行39.8億元債券？

通過要求：55%以上贊成票

提案D：Forestville聯合校區發行債券

提案摘要：是否發行650萬元債券？

通過要求：55%以上贊成票

提案E：Horicon聯合校區發行債券

提案摘要：是否發行1.04億元債券？

通過要求：55%以上贊成票

提案F：Kenwood聯合校區發行債券

提案摘要：是否發行1.7億元債券？

通過要求：55%以上贊成票

提案G：Santa Rosa小學校區發行債券

提案摘要：是否發行12.5億元債券？

通過要求：55%以上贊成票

提案H:Santa Rosa市更新公共安全稅

提案摘要：是否繼續延長公共安全稅20年，且不增加0.25元稅率，每年增加1億元為一般安全防護？

通過要求：55%以上贊成票

提案I：Santa Rosa市選舉

提案摘要：修改城市憲章，確認以地區為基礎進行選舉？

通過要求：50%以上贊成票

提案J：Santa Rosa語言和程序現代化

提案摘要：修改城市憲章，使語言和程序現代化，消除有歧義的修訂，確保性別和公民身分的中立性？

通過要求：50%以上贊成票

提案K：Cloverdale市煙火規定

提案摘要：是否禁止銷售使用安全的煙火？

通過要求：50%以上贊成票

提案L：Healdsburg市臨時居住稅

提案摘要：是否修訂該市的臨時居住稅，以促進該市購置和建造基本設施？

通過要求：50%以上贊成票

提案M：Healdsburg市大麻商業稅

提案摘要：是否對大麻商業收取年稅率最高不超過總收入8%的稅，每年可產生50萬元稅收，用於一般用途？

通過要求：50%以上贊成票

提案N：Sebastopoly市公共事業稅

提案摘要：是否繼續執行目前3.75%的公共事業稅，保持城市服務。取消更改日期，從而每年節省70萬元稅款？

通過要求：50%以上贊成票

提案O：Schell-Visata消防地稅

提案摘要：是否延長消防地稅4年，最高稅率為200元每單位，住宿物業每平方呎0.14元。並增加該區撥款，允許使用特別稅收入？

通過要求：50%以上贊成票

債券 大麻 學區

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