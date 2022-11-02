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11月8日投票 聖馬刁縣提案簡介

聖馬刁縣

提案K：Belmont市短期住宿稅

提案摘要：是否應該提高住宿稅率，將房租稅率定至14%？

通過要求：50%以上贊成票

提案L：東巴洛阿圖市住宅出租物業商業稅

提案摘要：是否提高東巴洛阿圖市商業稅至所有住宅單位總收入的2.5%？

通過要求：50%以上贊成票

提案M：Bayshore小學學區地塊稅

提案摘要：是否支持將每單位地稅96元延長八年，每年可為Bayshore小學學區籌集16萬元？

通過要求：⅔以上贊成票

提案N：密爾布瑞市短期住宿稅

提案摘要：是否提高短期住宿稅從12%至14%，用於一般城市服務？

通過要求：50%以上贊成票

提案O：布里斯本市飯店營業執照稅

提案摘要：是否贊成授權對每間酒店客房每天徵收2.5元酒店營業執照稅，收入用於一般市政用途？

通過要求：50%以上贊成票

提案P：紅木城市長任期憲章修正案

提案摘要：紅木城市長任期憲章修正，將任期從兩年縮短為一年，讓更多議員有機會在任期擔任市長？

通過要求：50%以上贊成票

提案Q：柏斯菲卡煙火諮詢

提案摘要：是否禁止點燃、使用、燃放或銷售所有經國家批准的「安全和理智」的煙火？

通過要求：無需選民批准

提案R：La Honda-Pescadero聯合學區債券

提案摘要：是否授權La Honda-Pescaderi聯合學區發行1500萬元債券，用來維修和更新學校設施和基礎設施，每10萬元的評估價值大約徵收60元？

通過要求：55%以上贊成票

提案S：紅木城學區債券

提案摘要：是否授權2.98億元的債券，維修和升級教室和實驗室，升級基礎設施，並進行安全改進。每10萬元評估價值徵收24元？

通過要求：55%以上贊成票

提案T：南舊金山聯合學區債券

提案摘要：是否授權南舊金山學區4.36億元債券，用於資助教師現代化，進行安保改進，並為教師教職員工建造當地可負擔出租房，每10萬元評估價值徵收60元？

通過要求：55%以上贊成票

提案U：布里斯本交易與使用稅

提案摘要：是否授權徵收0.005元的交易使用稅，以資助城市服務和設施？

通過要求：50%以上贊成票

提案V：蒙洛公園市城市分區倡議

提案摘要：是否禁止市議會重新規畫或重新制定某些已被畫分為獨立屋的房產？

通過要求：50%以上贊成票

提案W：Sequoia聯合高中學區發行債券

提案摘要：是否授權發行5.91億元債券，用於維修和升級當地高中的基礎設施和教師，每10萬元評估價值徵收14元？

通過要求：55%以上贊成票

提案X：柏林甘營業執照稅

提案摘要：是否將柏林甘的營業執照稅調整200元到750元不等，非店面大麻企業的5%總收入用於資助城市服務？

通過要求：50%以上贊成票

提案Y：柏斯菲卡交易與使用稅

提案摘要：是否設立0.005元的銷售稅，供一般政府使用並為城市服務提供資金？

通過要求：50%以上贊成票

提案Z：紅木城選舉程序章程修訂

提案摘要：是否支持修訂市憲章，使市政大選日期和加州大選日期一致，明確紅木城選舉必須得到認證，並且一起宣誓就職日期，並規定市議員按區選舉，以符合州法規定。

通過要求：50%以上贊成票

提案AA：南舊金山可負擔住房授權

提案摘要：是否授權為低收入者開發、建造和購置可負擔的、體面的、安全的出租房，其數額不超過南舊金山市現有住房單位總數的1%，為期八年？

通過要求：50%以上贊成票

提案BB：聖布魯諾市長與市議員任期限制

提案摘要：市議員、市長連任12年以上？

通過要求：50%以上贊成票

提案CC：聖馬刁市高價物業轉讓稅

提案摘要：是否將現有的1000萬元以上的財產銷售轉讓稅從0.5%提高到1.5%？

通過要求：50%以上贊成票

提案DD：南舊金山市公民贊助地稅計畫

提案摘要：是否授權對商業辦公地徵收每年每平方呎2.5元的地稅，收入用於資助在南舊金山聯合學區生活和工作的家庭的兒童早期學習和保育？

通過要求：50%以上贊成票

學區 債券 舊金山

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