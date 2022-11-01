犯罪、遊民危機 聖荷西市長候選人有「異」見

聖荷西市長候選人馬漢（記者陳爍嘉/攝影）

聖荷西 市目前最嚴重且棘手的社會問題就是犯罪和遊民 危機，為了解決這兩個問題，聖荷西市的兩位市長候選人馬漢（Matt Mahan）和查維茲（Cindy Chavez）分別提出了自己的政見，供選民參考。

根據警局數據顯示，2021年聖荷西財產犯罪（入室竊盜、一般竊盜和車輛竊盜）的發生率十年內總體下降了 15%。但聖荷西暴力犯罪（謀殺、強姦、搶劫、嚴重襲擊）的發生量和發生率，卻都高於2012年以來的水平，暴力犯罪發生率在十年內增加了36%。

馬漢和查維茲在解決犯罪問題的策略上有一個共同點—利用額外向警察 支付加班費（每年約4500萬元），擴大警察隊伍的規模；並在不增加稅收的情況下，增加社區活動，從根本上減少犯罪行為的發生。

但對於聖荷西警力不足的原因，兩位候選人表達了不同的意見。馬漢認為，警力短缺的根源在於查維茲在議會任職期間做出的預算決定，提高了退休福利，削減了工資預算，導致警局裁員。查維茲則是把矛頭對準了市議會的兩名支持馬漢的官員，認為是這兩個人批准了削減預算和削減福利的政策，才導致警察減少。

馬漢表示，他將會以一種對財政負責的方式，不斷地雇用新警察，並確保聖荷西市不需要為此承擔更多債務或增加稅收。他認為聖荷西市在未來四年內，應該至少雇用200名新警員。馬漢還呼籲，應更積極地讓政府官員對事件處理進展負責，如果民選官員和部門負責人不符合標準，他們將無法加薪。他要求結束對許多被捕嫌疑人的「逮捕即釋放」制度（catch & release system of justice）。

查維茲則強調自己在政界活動多年的經驗和歷史記錄。她指出，在市議會任職時，聖荷西一直被評為美國最安全的大城市。查維茲過去一直致力於加快縣對於強暴案件證據的調查處理速度，並增加了地檢官辦公室的偵探和檢察官人數，增加處理家暴案件的資金。

對於遊民危機處理方式，兩位候選人也表現出不同意見。查維茲強調了自己在過去為解決遊民危機所做的努力，她已有了對抗遊民危機的經驗。但馬漢認為，查維茲代表「現狀」，而聖荷西的現狀證明了查維茲解決遊民危機的努力並沒有奏效。

查維茲表示，如果當選，她將推動一項政策，確保在清理遊民營地後，不會有人重新居住。她表示，自2015年以來，她已提供2萬人住房，此外她還推動了一項政策，要求在公共交通沿線開發經濟適用房。