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羅康納 挺新經濟愛國主義

記者陳爍嘉／聖荷西報導
羅康納譴責美中的貿易政策，呼籲新的經濟愛國主義（圖片取自政府官網）
羅康納譴責美中的貿易政策，呼籲新的經濟愛國主義（圖片取自政府官網）

代表矽谷的聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）在十月工作報告上提及了他對美國製造業工作職缺減少的擔憂，並呼籲新的經濟愛國主義。

羅康納認為，美國與中國失敗的貿易政策，導致了數百萬高薪工作職位的流失，並對製造業的工人，特別是非裔工人造成極大的傷害。

製造業的外放，使美國在新冠疫情大流行時期的物資短缺現象束手無策。美國沒有本土製造的口罩、沒有足夠的嬰兒配方奶粉，也沒有汽車和智慧型手機的一部分半導體晶片和其他零組件。

羅康納呼籲新的經濟愛國主義，尊重美國製造業的工人，採取政策行動、恢復美國製造業，維持美國的技術領先地位。他建議：「總統應該設定一個大膽的目標，也就是2035年再次實現貿易順差」。

羅康納提醒，德國透過投資出口行業，將近25%的勞動力維持在製造業工作，以抵消進口貿易總值，實現貿易順差。正常情況下，國家有幾年出現貿易順差，然後再有幾年出現貿易逆差，出現這樣相對平衡的波動是可接受的。但美國自1975年以來，就一直處於貿易逆差狀態。

為了幫助美國重新實現貿易順差，羅康納提出多個建議：聯邦政府必須與私營企業合作，以實現這一目標。首先，以零利率貸款為工廠提供資金，並承諾聯邦政府將購買和支持美國製造的產品和材料，如電池、電加熱器、鋼鐵和鋁。其次，商務部和教育部應與企業、社區學院和大學合作，對下一代工人進行投資。最後，聯邦政府應提供贈款，支持新的製造工藝創新和提高生產力，以便恢復冰箱、微波爐和藥品等主消費品的製造，最大限度地發揮這些老行業的新創新優勢。

他表示：「美國的創新優勢將使我們能夠與世界各地更便宜的勞動力成本競爭，同時確保我們的工人得到公平的工資和良好的福利。為了擴大這一願景，美國應建立一個國家經濟發展委員會，將不同的機構負責人、經濟學家、商業和教育領袖聚集在一起，共同促進美國製造業的復興」。

聯邦政府 教育部 投資

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