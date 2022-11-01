美政治領袖受威脅 2017年以來增加1倍多

數據顯示，指針對立法者的威脅加劇，自2017年以來已翻倍。（美聯社）

對國會眾議長裴洛西 的先生保羅．裴洛西（Paul Pelosi）的攻擊，發生在針對政治領袖的攻擊和威脅上升之際。就在裴洛西遇襲的同一天，聯邦司法部宣布，一名賓州男子因向聯邦議員史瓦維爾（Eric Swalwell）發送威脅性語音郵件而認罪。

這名聯邦議員在回應這一消息的推特 中說，「MAGA（讓美國再度偉大）政治暴力在美國達到了頂峰，遲早會有人被殺，我敦促美國共和黨 領導人譴責這種暴力。」

兩黨的政治家們都面臨著針對他們的威脅和暴力事件的上升，儘管各黨派之間對導致威脅增加的原因可能會有不同的意見，但增加是事實。美國國會大廈警察威脅評估小組（U.S. Capitol Police Threat Assessment Team）的數據顯示，自2017年以來，針對立法者的威脅已經增加了一倍多。

他們下面列出的數據顯示威脅及類似言論的案件數：2017年有3939起，2018年為5206起，2019年6955起，2020年8613起，2021年9625起。2022年到目前為止，只發布了到3月23日的數據，1月1日至3月23日之間，為1820起。周五（28日）對保羅．裴洛西的攻擊突出了這種令人不安的趨勢。

「這次對眾議長裴洛西丈夫的攻擊令人震驚，但鑑於我們在過去幾年看到的政治兩極化，以及嚴重分裂和暴力言論的升級，這次或許也並不令人驚訝。」聖荷西州立大學政治學教授傑克遜（Melinda Jackson）說，她表示不應輕視對話的語氣及日益增長的威脅。

傑克遜說：「我們可能已看到人們在政治上的分歧已越過界限，變成真實的暴力；我認為這真的是對我們的民主的警告信號。」

目前，裴洛西襲擊事件已使兩黨的許多代表同意──暴力必須停止；共和黨人金辛格（Adam Kinzinger）在推特上說，「這必須受到每一位國會議員和候選人的譴責。」克魯茲（Ted Cruz）也在推特上發表聲明，部分內容說：「我們可以有政治分歧，但暴力永遠是錯誤的，不可接受的。」

回到聖荷西州，傑克遜補充說，「我們務必要讓我們的民主進程盡可能地和平，讓人們通過他們的投票和他們的語言，而不是暴力，來表達這些分歧。」