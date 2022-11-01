我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

當年家窮…茱莉亞羅勃茲：我出生 是金恩博士付帳

美政治領袖受威脅 2017年以來增加1倍多

編譯組／舊金山電
數據顯示，指針對立法者的威脅加劇，自2017年以來已翻倍。（美聯社）
數據顯示，指針對立法者的威脅加劇，自2017年以來已翻倍。（美聯社）

對國會眾議長裴洛西的先生保羅．裴洛西（Paul Pelosi）的攻擊，發生在針對政治領袖的攻擊和威脅上升之際。就在裴洛西遇襲的同一天，聯邦司法部宣布，一名賓州男子因向聯邦議員史瓦維爾（Eric Swalwell）發送威脅性語音郵件而認罪。

這名聯邦議員在回應這一消息的推特中說，「MAGA（讓美國再度偉大）政治暴力在美國達到了頂峰，遲早會有人被殺，我敦促美國共和黨領導人譴責這種暴力。」

兩黨的政治家們都面臨著針對他們的威脅和暴力事件的上升，儘管各黨派之間對導致威脅增加的原因可能會有不同的意見，但增加是事實。美國國會大廈警察威脅評估小組（U.S. Capitol Police Threat Assessment Team）的數據顯示，自2017年以來，針對立法者的威脅已經增加了一倍多。

他們下面列出的數據顯示威脅及類似言論的案件數：2017年有3939起，2018年為5206起，2019年6955起，2020年8613起，2021年9625起。2022年到目前為止，只發布了到3月23日的數據，1月1日至3月23日之間，為1820起。周五（28日）對保羅．裴洛西的攻擊突出了這種令人不安的趨勢。

「這次對眾議長裴洛西丈夫的攻擊令人震驚，但鑑於我們在過去幾年看到的政治兩極化，以及嚴重分裂和暴力言論的升級，這次或許也並不令人驚訝。」聖荷西州立大學政治學教授傑克遜（Melinda Jackson）說，她表示不應輕視對話的語氣及日益增長的威脅。

傑克遜說：「我們可能已看到人們在政治上的分歧已越過界限，變成真實的暴力；我認為這真的是對我們的民主的警告信號。」

目前，裴洛西襲擊事件已使兩黨的許多代表同意──暴力必須停止；共和黨人金辛格（Adam Kinzinger）在推特上說，「這必須受到每一位國會議員和候選人的譴責。」克魯茲（Ted Cruz）也在推特上發表聲明，部分內容說：「我們可以有政治分歧，但暴力永遠是錯誤的，不可接受的。」

回到聖荷西州，傑克遜補充說，「我們務必要讓我們的民主進程盡可能地和平，讓人們通過他們的投票和他們的語言，而不是暴力，來表達這些分歧。」

裴洛西 推特 共和黨

上一則

金山選務處提醒 注意選票郵寄日期

下一則

羅康納 挺新經濟愛國主義

延伸閱讀

裴洛西夫遇襲 司法部：嫌想打斷裴洛西膝蓋並綁架她

裴洛西夫遇襲 司法部：嫌想打斷裴洛西膝蓋並綁架她
裴洛西丈夫遇襲 民主黨人警告政治暴力恐出人命

裴洛西丈夫遇襲 民主黨人警告政治暴力恐出人命
嫌犯帶「塑膠手銬」闖裴洛西家 疑效仿國會暴亂

嫌犯帶「塑膠手銬」闖裴洛西家 疑效仿國會暴亂
智庫報告：解放軍軍演更勝1996年危機 美只保護裴洛西

智庫報告：解放軍軍演更勝1996年危機 美只保護裴洛西
謝安宜稱嫌犯攻擊目標是裴洛西 駁斥流傳陰謀論

謝安宜稱嫌犯攻擊目標是裴洛西 駁斥流傳陰謀論

熱門新聞

徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（親友供圖）

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

2022-10-28 15:01
好友30日說，徐麗麗8月21日遭男友Nelson謀殺當天，準備要和Nelson分手。（親友供圖）

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

2022-10-30 22:25
徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（好友供圖）

徐麗麗遇害前 男友曾想偷偷轉移她資產

2022-10-29 02:18
裴洛西住處所在的街區已被舊金山警局封鎖，現場有大量聯邦探員、警員出入。（記者王子涵/攝影）

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

2022-10-28 15:41
屋崙華埠商會最近舉行2022年網絡犯罪趨勢華埠社區會議。FBI舊金山分局網絡安全部助理特別探員主管陳思明（右）和華埠商會主席陳錫澎（左）出席。（記者劉先進 ／攝影）

「你敢曝光 就群發裸照」北加華女被殺豬盤騙走65萬

2022-10-27 19:51
圖為73歲的Nelson Peter Chia被逮捕畫面。（視頻截圖）

買兇殺女友徐麗麗 73歲男友入獄當天上吊亡

2022-10-29 02:19

超人氣

更多 >
好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷
中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多
全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報
「我抓住了她一隻手」澳洲男憶魂斷梨泰院好友：救不了

「我抓住了她一隻手」澳洲男憶魂斷梨泰院好友：救不了
金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她

金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她