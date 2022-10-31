11月8日投票 聖他克拉拉縣提案簡介

聖他克拉拉縣選務處呼籲選民註冊投票。(本報檔案照)

提案A：莫甘山市土地使用分區修正案

提案摘要：是否應修改莫甘山全市的土地使用分區規定，來禁止具有相關特性的建築物被改為新儲存和物流中心？

通過要求：50%以上贊成票

提案B：莫甘山市整體規畫修正案

提案摘要：是否應修改莫甘山市整體計畫，允許未來減少Monterey Road車道？

通過要求：50%以上贊成票

提案C：薩拉度加市任期限制條例

提案摘要：是否應制定條例限制市議員任期為兩個任期，並視各類型的部分任期為一個任期？

通過要求：50%以上贊成票

提案D：吉爾洛市工程合約取得和公告現代化

提案摘要：是否應將投標門檻從3萬5000元修改為加州 公共合同法第22032條款授權的金額，成立負責取得Design-Build和Best Value 合約的單位，並對公告格式進行現代化？

通過要求：50%以上贊成票

提案E：派特森聯合學區債券

提案摘要：是否應授權派特森學區發行7400萬元公債，為學生擴大職業培訓與技術教育設施、增加實驗室和培訓場地、興建新教室解決過度擁擠問題？

通過要求：55%以上贊成票

提案F：密爾比達市任期限制條例

提案摘要：是否應修改密爾比達市政法，限制市長加市議員的任期不得連續超過十年，市長任期不得連續超過六年，之後必須有兩年的「冷靜期」，才能再擔任市長或市議員？

通過要求：50%以上贊成票

提案G：聖他克拉拉市不加稅保護基本服務

提案摘要：是否應在不加稅的情況下維持城市憲章第1320條，繼續每年從城市公用事業基金轉出5%的資金到一般基金，保護包括911報案中心、警察巡邏、消防、街道溝渠維修、可靠的公用事業等服務？

通過要求：50%以上贊成票

提案H：聖他克拉拉市營業執照更新

提案摘要：是否應將聖他克拉拉市1992年通過的營業執照稅增加為每雇員45元、房東每一個出租單位的營業執照稅增加為15元？

通過要求：50%以上贊成票

提案I：聖荷西市城市憲章修訂案

提案摘要：是否應將城市道德和選舉委員會加入城市憲章？是否應該取消城市規畫、公務員和薪資設定委員會成員必須是選民或公民的要求？是否應該刪除有性別針對性的語言？是否應該要求市議會在做出某些決定時採用公平的價值觀、標準和評估？

通過要求：50%以上贊成票

提案J：洛斯蓋圖營業執照稅

提案摘要：是否應修改自1991年以來不曾修改過的營業執照稅來提供公共安全資金？

通過要求：50%以上贊成票

提案K：巴洛阿圖地方商業稅

提案摘要：是否應對巴洛阿圖企業徵收每月每平方呎7.5美分、最高50萬元的稅金，來提供公共安全、可負擔住房、鐵路平交道安全、遊民服務和一般性城市服務所需的資金？

通過要求：50%以上贊成票

提案L：巴洛阿圖天然氣公用事業普通資金轉移

提案摘要：是否應維持巴洛阿圖現行做法，每年將不超過18%的城市天然氣公用事業總收入轉移到一般基金，以提供一般性城市服務，例如道路、公園、圖書館、減少氣候變化、警務、消防、緊急醫療和911報案中心？

通過要求：50%以上贊成票

提案M：Loma Prieta聯合學區地塊稅

提案摘要：是否應徵收每年每地塊348元稅金，為期8年，以提供資金給 Loma Prieta 聯合學區初中和小學的數學、科學、閱讀、科技、藝術和其他核心課程的教學？

通過要求：⅔以上贊成票

提案N：East Side聯合高中學區債券

提案摘要：是否應授權 East Side 聯合高中學區發行5億7200萬元債券，用於擴大學校的職業技術教育設施、翻新科學實驗室和升級科技設備？

通過要求：55%以上贊成票

提案O：Campbell聯合高中學區地塊稅

提案摘要：是否應將即將到期的現行地塊稅延長10年，維持每地塊85元稅金，以提供資金給Campbell聯合高中學區，用於數學、科學、工程、科技、藝術等升學和就職課程、吸引並留住合格教師和專家、提供學生心理健康服務和維持可管理的班級學生人數？

通過要求：⅔以上贊成票

提案P：Oak Grove學區債券

提案摘要：是否應授權 Oak Grove 學區發行1億3600萬元債券，用於讓教室現代化、增加學生使用科技的機會、升級科學實驗室、改善所有校園的安全、改善支持性設施、提供學生與加州助學金等額的本地助學金？

通過要求：55%以上贊成票

提案R：Union學區債券

提案摘要：是否應授權 Union 學區發行1億2800萬元債券，用於改善學校的健康與安全系統、維修老舊屋頂、水管與電氣設備、清除石棉與鉛管、維修和興建用來配合學生各項課程的教室、場地、科學實驗室、設施、設備和教學科技？

通過要求：55%以上贊成票

提案S：Alum Rock聯合學區債券

提案摘要：是否應授權Alum Rock聯合學區發行7150萬元債券，用於改善教室、增加學生使用電腦和現代教室科技的機會、興建低於市價的教職員出租住房、改善學生與校園的安全？

通過要求：55%以上贊成票

提案T：金寶市聯合學區債券

提案摘要：是否應授權金寶市聯合學區發行9600萬元債券，用於維修和升級本地小學與初中的教室、實驗室、教學科技基礎設施、修復漏水屋頂、電線、水管、消防與保安系統、改善無障礙設備？

通過要求：55%以上贊成票