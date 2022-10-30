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11月8日投票 加州提案簡介

加州訊
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提案 1：生育自由憲法權利／立法憲法修正案

提案摘要：修正加州憲法，明確納入個人生育自由的基本權利，包括選擇墮胎的基本權利以及選擇或拒絕避孕用品的基本權利。

通過要求：50%以上贊成票

提案 26：部落博彩

提案摘要：允許在部落土地上進行面對面輪盤、骰子和體育博彩。

通過要求：50%以上贊成票。

提案 27：網路體育博彩

提案摘要：允許部落和附屬企業在部落土地之外經營網路和手機體育博彩。

通過要求：50%以上贊成票

提案 28：藝術與音樂教育基金

提案摘要：從加州一般基金提供額外資金給所有K-12 公立學校（包括特許學校）的藝術和音樂教育。

通過要求：50%以上贊成票

提案 29：洗腎診所新規定

提案摘要：要求在治療期間要有持有執照的醫生、執業護理師或醫生助理在場。要求診所提供醫生擁有的股權資料，並報告感染數據。

通過要求：50%以上贊成票

提案 30：對高收入者增稅提供防制空污和野火資金

提案摘要：透過對年收入超過200萬美元的個人增稅，將稅收用於提供零排放車輛購買獎勵、設立汽車充電站和預防野火。

通過要求：50%以上贊成票

提案 31：2020年加味菸草法公投

提案摘要：對2020年通過但尚未實施的禁止銷售部分加味菸草法案進行公投。

通過要求：50%以上贊成票

加州 教育 公投

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