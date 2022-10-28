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亞裔擁槍派：只要有槍 就不會無助地死去

槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

想追回殺豬盤損失 48小時報案成功率72%

記者劉先進／屋崙報導
聯邦調查局舊金山分局網絡安全部助理特別探員主管陳思明說，全美因浪漫騙局或殺豬盤騙局造成的損失為8.39億，截至目前，加州因此的損失是2.21億。（記者劉先進／攝影）
聯邦調查局舊金山分局網絡安全部助理特別探員主管陳思明說，全美因浪漫騙局或殺豬盤騙局造成的損失為8.39億，截至目前，加州因此的損失是2.21億。（記者劉先進／攝影）

聯邦調查局（FBI）舊金山分局網絡安全部助理特別探員主管陳思明對本報表示，48小時內及時向FBI地方機構和互聯網犯罪中心（ic3.gov）報告殺豬盤，有希望追回被騙資金。去年48小時內報告的，有72%的成功概率追索回資金。

陳思明說，他聯繫過被騙65萬的華女所在銀行，但為時已晚，因為距離電匯金額已兩周。通常情況下，如果受害者能在被騙48小時內向聯調局和ic3.gov提出請求，有不小的可能性將錢追回來。去年，在48小時內，聯調局有72%的成功率追回被騙資金，2019年的成功概率是80%。不少騙子在亞洲國家行騙，給國際合作抓捕罪犯打來不少難度。

陳思明說，全美因戀愛騙局或殺豬盤騙局造成的損失為8.39億，截至目前，加州因此的損失是2.21億，加州到FBI互聯網犯罪中心投訴的次數是1萬5000次。

對於如何預防殺豬盤，陳思明建議，不要和陌生人談論財務狀況，永遠不要轉帳給網上認識的人。在未知對方的合法性時，不要在線上或網站上向任何人提供任何訊息。如果聽起來好得難以置信，那就是個騙局。

陳思明表示，另一種騙局是勒索軟件，通常以電子郵件的形式出現，帶有一個附件或鏈接，當用戶點擊時，惡意軟件就被安裝在手機或電腦上，將竊取其所有訊息，並鎖定電腦或手機。騙子會發訊息給受害者說，必須匯錢過來，才能解鎖手機或電腦。大多數較新的勒索軟件產品，都只是用數字化電子形式付款。2018年，全球因為勒索軟件的損失為80億，2019年是115億，2020年是200億元，到2021年飆升到240億。

阻止勒索軟體的方法是，不要點擊任何奇怪的電子郵件，確保手機或電腦上的所有數據都有備份。可以使用iCloud，谷歌雲，Azure等雲服務，或買兩個移動硬盤備份；此外，還要購買殺毒軟件。「有的電郵是偽裝成朋友的名義發過來，可以將鼠標箭頭移到電郵上，檢查是否真的為朋友，也可致電朋友核實。」

陳思明說，常見的還有商務電郵詐騙。用戶會收到一封電郵，也許看起來像是來自銀行或一家公司，聲稱正在改變路由指示（routing instructions），以此欺詐。商務電郵詐騙方面，2015年2月，Scoular公司虧損1720萬，FBI得知並收集的美國損失方面，2016年損失3.75億，2017年6.75億，2018年10億，2019年17億，2020年18億，2021年損失20億。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，很多華人或亞裔需要買房，當他們和產權公司合作時，會收到電匯的方法。此時騙子可能趁虛而入，發送一個假的匯款連接給購房者，購房者沒有問清楚，就將50到100萬的大筆資金轉出。後來產權公司詢問，何時簽合同給錢，他才得知被騙。

陳思明表示，最好的核實方法是，當購房者和貸款經紀人打交道時，需要問清楚，雙方溝通的電子郵件是什麼，然後確保是完全相同的電子郵件，因為有時騙子會利用字符類似的電郵下手。「購房者也可以致電對方，再次核實是否發送相關郵件。比如，我收到一封電郵，看起來很可疑，就電話對方，對方會回答，這是我們的系統內的郵件。」

手機 FBI 殺豬盤

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