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J提案要求甘迺迪大道永久無車化 訪問1萬人 70%支持

記者李怡／舊金山報導
金門公園內甘迺迪大道(John F. Kennedy Drive)。（本報檔案照）
金門公園內甘迺迪大道(John F. Kennedy Drive)。（本報檔案照）

11月期中選舉臨近，在舊金山地方選舉中的J提案，關乎到舊金山居民的生活活動空間，備受關注。 J提案要求金門公園甘迺迪大道永久無車化，儘管有民眾反對無車化，但最新一項調查訪問1萬民眾，其中約70%的人希望甘迺迪大道無車化。

提案要求保留金門公園內甘迺迪大道(John F. Kennedy Drive)（簡稱JFK路）和Great Highway路段，繼續作為綠色、開放的戶外活動空間，禁止汽車通行。目前，提案支持者抓緊最後時間宣傳，希望獲得更多選民支持。

舊金山市長布里德曾在今年5月7日，在金門公園內簽署甘迺迪大道(John F. Kennedy Drive) 無車化的立法，意味著甘迺迪大道(John F. Kennedy Drive)東側，包括迪揚博物館(De Young Museum)所在1.5哩內，永久禁止車輛通行。此舉為社區居民提供更多綠色共享空間，也為環保盡一分力。

這項立法由舊金山前市議員楊馳馬（Matt Haney）、市議員孟達文(Rafael Mandelman)和潘正義（Dean Preston）與市長共同發起。在市議會投票前的公聽階段歷時三個月，最終通過。

不過，JFK步行長廊並未最後確定永久保留，因為反對者已將I提案納入選票，該提案要求恢復JFK路和Great Highway可以行駛車輛。因此，選民需要在11月8日的投票中，支持J提案，反對I提案（Yes on J，NO on I），才可以保障這一路段作為居民的活動空間，不再有車輛通行。

舊金山趙姓居民希望保留這一段疫情期間創建的、長達1.5英里的綠色無車空間。他表示，因舊金山市中心的建築密度較高，且供市民活動的公共綠色空間有限，保留這一活動區域，也是對市民戶外生活的支持，以及響應舊金山的環保計畫。

市議員潘正義表示，無車化立法，可以讓孩子們在甘迺迪大道上學習騎自行車，行人安全步行，為舊金山各個社區民眾聚會提供了安全場所。

一項調查訪問了1萬民眾，其中約有70%的人希望道路無車化。但反對J提案、支持I提案的居民表示，擔心無車化會妨礙參觀金門公園內的迪洋博物館，博物館也堅持認為，道路封閉會影響參觀人數。

一項調查訪問了1萬民眾，其中約有70%的人希望道路無車化。（記者李怡／攝影）
一項調查訪問了1萬民眾，其中約有70%的人希望道路無車化。（記者李怡／攝影）

舊金山 博物館 JFK

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