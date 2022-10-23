檢察長邦塔發布指引：加州保護需墮胎外州患者

加州檢察長邦塔發布指南，以保護需要墮胎醫療服務的外州患者，並就外州執法機構企圖逮捕前往加州尋求、提供或幫助墮胎的個人的行動，發出警告。(取自邦塔辦公室臉書）

為保護需要墮胎 醫療服務的外州患者，加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）辦公室22日發布指南，並就外州執法機構企圖逮捕前往加州尋求墮胎服務、或提供幫助墮胎的個人的行動，發出警告。

在聯邦最高法院6月推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade )後，加州議會推出AB1242法案，案禁止加州執法部門協助外州機構調查、逮捕或起訴任何尋求、執行或協助他人尋求合法墮胎的個人，邦塔支持該提法案。

在發送給地方檢察官、市縣警察局長和其他州執法機構的公告中，邦塔警告，前來尋求幫助的外州機構可能會以調查其他罪行，例如危害兒童、虐待兒童、濫用藥物、隱瞞死亡或謀殺為幌子，隱藏真正的意圖。公告指示，加州執法部門需要仔細審查墮胎為非法的州的執法部門的要求。

在聲明中，邦塔說道：「我以前已經說過，但我會再說一遍，我們將保護任何來到加州尋求生殖保健的人，包括獲得安全和合法的墮胎。」他強調，「加州是許多婦女的避風港和希望的燈塔。生育自由不可妥協。確保我們的權利得到保護，需要我們所有人共同努力，我敦促所有的合作夥伴閱讀這份重要指南。」

AB1242法案禁止逮捕任何在加州協助或進行合法墮胎的個人，並禁止州執法部門與外州機構共享信息或協助調查。外州執法部門可以查詢用於墮胎的藥物處方以及藥物服用情況，以及在網絡和電話中獲取、提供或尋求墮胎的藥物或手術。

檢察長的公告，專門針對實施逮捕、審查外州逮捕令和信息共享、攔截電子與有線通信或安裝追蹤設備的授權以及保釋和引渡條件。

公告表示，支持、擴大和保護生殖自由為檢察長的首要任務之一。今年6月，聯邦最高法院推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，邦塔隨即發布了基於加州法律的合法墮胎權利不變和相關的保護指南。在9月，邦塔又發布了關於禁止引渡在加州提供或獲得生殖保健服務個人的法律指南。

同時，在準備最高法院「道布斯訴傑克森婦女衛生組織」訟案(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization）裁決的過程中，邦塔向執法部門發布了一份信息公告，提醒他們注意保護生殖保健的提供者。邦塔還向消費者發布警報，警告尋求生殖健康服務的加州人注意緊急懷孕中心（crisis pregnancy center）提供的服務有限且可能具有誤導性，強調使用與健康相關的手機應用程序，根據加州法律有保護和確保生殖健康信息的義務。