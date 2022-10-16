訪方李邦琴農場 裴洛西談仇亞犯罪：正義伸張才會停止
聯邦眾院議長裴洛西周六在訪問舊金山方李邦琴農場時，被媒體問及如何應對仇亞犯罪，她表示，這一問題與國家發生的所有問題都息息相關。她說：「幾年前，我們國家最高領導，通過某些無法接受的言論，將注意力轉向亞太裔社區。」她強調，「這些言論在我們的社會、國家沒有立足之地。」她還表示，為總統拜登感到非常自豪，在拜登上任後，促進了制止針對亞裔仇恨的工作。
裴洛西也提醒亞太裔社區，在遭受攻擊後，一定要記得案發的時間以及「對方說了什麼」。她表示，不少受害者面臨語言挑戰，她說：「我們希望能有現場的目擊者站出來，提供信息。」她坦言，需要先確保「可以作為仇恨犯罪來審判，而不僅僅是偶然搶劫或其他事件。」裴洛西透露，幾天前其同僚，包括紐約華裔國會眾議員孟昭文（Grace Meng）在內的亞太裔議員，一同通過了針對仇恨犯罪的立法。「我們必須確保正義，正義得到伸張，仇恨才會停止。」
面對媒體，裴洛西主動提及了去年1月6日國會山暴亂的更多細節。她表示，她的女兒亞歷山卓(Alexandra Pelosi)為電影製作人，在暴亂當天，亞歷山卓帶著8歲的兒子本想一同見證和平權利交接的過程，「沒想到會見證總統的暴力煽動。」
她表示，暴亂是對憲法的攻擊，「讓世界看到它（公開的視頻）也是好事」。裴洛西還透露一個細節，暴亂當日，她與副總統潘斯交流，表示希望副總統快點離開，確保安全不被發現。但潘斯告訴她，特勤局認為，如果他那時和隨行人員一起離開，可能會成為目標，引起更多關注。
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