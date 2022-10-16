裴洛西訪方李邦琴社區農場 與員工合唱「友誼地久天長」

聯邦眾院議長裴洛西 （中）與方李邦琴（右三）同現場嘉賓合影。（記者／張曼琳攝影）

聯邦眾院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）15日到訪舊金山 「方李邦琴社區農場（Florence Fang Community Fram），她在方李邦琴等人的陪同下，參觀了農場工作，與員工、社區領袖進行交流，受到農場員工和當地居民的熱烈歡迎。大家還一同合唱中、英版本的「友誼地久天長」，氣氛活躍。裴洛西致詞感謝方家一路以來對社區的貢獻，也簡短討論了打擊仇視亞裔犯罪和最近公布的去年國會暴亂的新細節。

方李邦琴致詞，歡迎眾議長到訪，也感謝所有農場的志願者、藝術家和支持者們。她表示，如果沒有大家的支持和工作，「農場無法像今天這樣成長，」她還讚揚裴洛西的工作，並感謝她的來訪，認為這充分展現出裴洛西對民眾和社區的「大愛」。 裴洛西在方李邦琴等一行人的陪同下，參觀農場工作，農場員工正向她介紹，有關南瓜的種植。（記者張曼琳／攝影）

裴洛西表示，「這裡（農場）的一切，令人感到鼓舞。」她感謝方李邦琴幾十年來對社區健康事業和族裔團結所做的貢獻，以及對她本人工作的支持。她還讚揚方李邦琴的兒子方以代（Ted Fang）在推動防治愛滋病、肝炎相關的醫療保健和食物健康事業上，走在社區的最前沿。

裴洛西表示，還記得八年前在此參加農場動土儀式的情景。她感謝過去八年各位員工、青年義工在此的工作。她說，方李邦琴是華裔社區的榜樣，她與方家的淵源頗深，曾經背書方李邦琴的長子方以偉（James Fang）。裴洛西的兒子Paul Pelosi、方家家屬Sean Fang均到場為農場的成就表示祝賀。

當天，眾多社區領袖和義工們特意前來與裴洛西見面。聯邦環保署（EPA）第9區行政官古茲曼（Martha Guzman）表示，農場的成功在於，拜登 當局致力以恢復、環境正義和治癒為主導。她說：「這就是讓農場如此美妙的原因之一。」古茲曼還提到，裴洛西眾議長參與的緩解通貨膨脹的立法、為全國小型環境正義項目提供30億元的巨額資金。

正在競選州參議員的菲蒙市長高敘加，也在場陪同裴洛西參觀農場。她接受本報採訪時說：「我很高興在此見到議長裴洛西，她是一位強大的女性領袖。」她說，裴洛西關心社區根基，為下一代的食物安全與健康建立基礎。她還透露，佛利蒙也擁有類似的社區農場。