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紐森接受本報專訪 轟川普種族歧視辱罵趙小蘭

記者劉先進／北加州瓦卡維爾報導
州長紐森6日接受本報專訪時，砲轟前總統川普以種族歧視詞彙「Coco Chow」，辱罵生於台灣的前聯邦運輸部長趙小蘭（Elaine Chao），認為此舉是種族主義和仇恨亞裔。（記者劉先進／攝影）
州長紐森6日接受本報專訪時，砲轟前總統川普以種族歧視詞彙「Coco Chow」，辱罵生於台灣的前聯邦運輸部長趙小蘭（Elaine Chao），認為此舉是種族主義和仇恨亞裔。（記者劉先進／攝影）

州長紐森6日晚參加亞太公共事務聯盟（APAPA）成立21周年慶祝活動，並接受了本報的專訪。紐森砲轟前總統川普以種族歧視詞彙「Coco Chow」辱罵生於台灣的前聯邦運輸部長趙小蘭（Elaine Chao），認為此舉是種族主義和仇恨亞裔，「我不能忍受種族主義，不能忍受種族主義者，我不能忍受對亞裔的仇恨。」

紐森說，APAPA的成就非凡。回想20年前，沒有全國性的任何組織結構，如此賦權亞太裔的聲音。APAPA的信念超前，願景傑出。目前在全國各地有40多個分會。「這麼多的年輕人透過他們的管理和支持得到指導。現在有如此多當選的官員，可以實在地說，APAPA是他們當選的原因。這是一個相當了不起的故事，一段了不起的旅程。尤其考慮到如今在外面充斥的仇外心理。」

川普在社媒上批評聯邦參院共和黨籍少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)支持民主黨的提案，還以種族歧視詞彙「Coco Chow」辱罵麥康諾的華裔妻子趙小蘭。他說，「麥康諾一定會馬上轉身，向他那位熱愛中國的妻子『Coco Chow』尋求幫助和建議。」

紐森說，「種族主義術語、反亞裔術語成群結隊（的衝擊），這些事情的發生，告訴我們還有很多工作要做，也加強了APAPA這個組織的重要性。」

紐森說，民主黨讚揚並慶祝亞裔社區的成就，但另一個黨（共和黨）詆毀欺壓這個社區。在川普嘲諷趙小蘭事件後，共和黨的負責人沒有隻言片語（譴責）。趙小蘭曾經住在舊金山，當時他擔任市長。如今，共和黨對此事沉默不語，眾議員共和黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy)什麼也沒說。「民主黨譴責了這種行為，我也譴責了。我們在外面譴責反亞裔仇恨，我們投資數億元來支持社區組織，解決仇亞問題。在這方面，我真的為自己的政黨感到驕傲，對另一個政黨非常失望。APAPA是一個無黨派的組織，我承認政治觀點的多樣性，但我不能忍受種族主義，不能忍受種族主義者，我不能忍受對亞裔的仇恨。在19世紀80年代，加州就有如此多的種族主義。我們需要學習加州歷史，吸取教訓。」

紐森還稱讚亞裔選民的崛起力量。「如果不是因為亞裔選民，我不會當選為舊金山市長。我不知道你是否記得，在當選市長的第二天，我就去了舊金山華埠，象徵性和實質性地感謝社區讓我當選。灣區亞裔聲音的力量是壓倒性的。當然，加州的亞裔人口占全美的三分之一。亞裔社區正在成長，越來越強大。這個社區令人矚目的創業能量，令人深感自豪。但是，在地緣政治世界的背景下，社區產生了很多焦慮，所以我們必須成為積極的替代者，並展開雙手歡迎他們。」

亞裔 種族主義 紐森

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