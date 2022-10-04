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持續無雨 加州乾燥破百年紀錄

編譯組／美聯社沙加緬度3日電
由於預測加州今年將連續第三年出現乾旱，官員已開始積極應對。（美聯社）
由於預測加州今年將連續第三年出現乾旱，官員已開始積極應對。（美聯社）

過去三年是加州有史以來最乾燥的三年；官員3日表示，他們仍持續對乾旱做出準備。

上一個水年（water year）已於9月30日正式結束，創下最低10月降雨量和一世紀以來最乾燥的1月到3月的紀錄。科學家表示，隨著地球暖化，這種氣候模式會變得更常見，除非這個冬季出現多個風暴，否則加州無法擺脫乾旱。

加州水資源局（Department of Water Resources）乾旱經理瓊斯（Jeanine Jones）說：「雖然無法預測這個冬季會出現什麼，我們已經積極對又一個乾旱年份做出計畫。」

加州每年三分之一的供水量來自山區融雪，但去年冬季結束時的積雪量遠低於平均。南加州主要水源之一科羅拉多河（Colorado River）也受到乾旱的影響，威脅到它供水給美國西部農民和城市的能力。

氣候學家安德森（Michael Anderson）表示，加州剛結束的水年的降雨量只有平均的76%，水庫平均儲水量也創下69%的歷史新低。2022年水年雖然比2021年水年稍微涼爽和濕潤，但對解除旱象並沒有幫助。

美國乾旱監測局（U.S. Drought Monitor）指出，加州大部分地區現在都處於嚴重或極端乾燥的狀態，最糟糕的是農業中心中谷地區。安德森表示，儘管預測美西今年將連續第三年出現反聖嬰現象（La Niña），但它實際上會如何影響加州還是未知數。

又一年乾旱代表的意義是，除了飲用水和洗澡水，南加州幾乎得不到任何其他供水，加州和聯邦提供給農民的灌溉用水也會非常有限，這對備用的地下水帶來更大的壓力。

官員表示，沙加緬度谷這個水年受到影響特別大，根據北加州水資源協會（Northern California Water Association）和加州稻米委員會（California Rice Commission）的計算，沙加緬度谷今年約有38萬4000畝土地處於休耕狀態。

水務局官員3日表示，加州居民8月用水量減少10.5%，但整體來說，自州長紐森（Gavin Newsom）要求民眾節約用水以來，加州人只節省了4%的用水。

官員預估，加州供水在未來20年內將減少10%。紐森8月時表示，將推動水資源回收和海水淡化計畫，來保障加州供水。

加州 紐森 南加

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