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紐森：沒加州就沒Tesla 直接間接受益逾32億元

編譯組／灣區28日電
Tesla多年來獲加州補助，加州州長紐森表示，沒有加州就沒有Tesla。圖為位在北加州佛利蒙的Tesla工廠。(Getty Images)
Tesla多年來獲加州補助，加州州長紐森表示，沒有加州就沒有Tesla。圖為位在北加州佛利蒙的Tesla工廠。(Getty Images)

「沒有加州監管體系與機構，就沒有Tesla（特斯拉）。」加州州長紐森9月12日參加一場西海岸州長論壇時表示。他表示，Tesla受益於超過十億元州府補貼，使其能夠「成長並主導電動車領域。」紐森並於上周在紐約市舉行的「氣候周峰會」進一步指出，Tesla執行長馬斯克是「受到加州監管框架的啟發，創造了電動車產業。」

根據紐森辦公室估計，自2009年以來，Tesla已獲得價值超過32億元的直接與間接加州補貼與市場機制獲益。包括公司因生產零排放汽車而獲得的抵免、可以出售給其他汽車製造商，以及更直接補貼，例如提供給Tesla電動車買家的折抵與銷售稅抵免。

追蹤電動車產業公司的華爾街分析師埃夫斯(Daniel Ives)表示，Tesla的誕生與成功，始於加州，沒有任何爭議。加州為其奠定了基礎，所以現在他們可以用自己的雙腳站立。

紐森辦公室指出，Tesla獲得間接州府補貼的最大單一來源，來自「零排放車輛計畫」(Zero Emission Vehicle，簡稱ZEV)積分，估計價值超過24.8億元。

「ZEV 計畫」為每個汽車製造商分配 ZEV 積分。每輛售出的零排放汽車根據車輛類型及其電池續航時間獲得不同積分，每個製造商年度銷售額的一定比例、必須由零排放汽車組成。汽車製造商需達到這些排放標準，方法是改善自身車輛排放，或改用無排放電動汽車，或從其他擁有超額積分的汽車製造商如Tesla購買積分。

「空氣資源委員會」成員、戴維斯加大交通研究所主任斯柏林(Dan Sperling)認為，這些積分是Tesla創辦公司的「重要支柱」(big kahuna)，協助公司克服創辦公司的障礙，尤其是一家仰賴新技術的公司，因為它在製造與供應業務進行大量投資。近年來，Tesla向克萊斯勒、三菱、馬自達、本田與豐田汽車售出積分。

根據紐森辦公室，Tesla自加州監管機構獲得的直接與間接補貼，還包括提供購買Tesla並透過「清潔汽車折抵項目」的州計畫申請補貼，超過4.36億元。約有17萬3500名Tesla買家獲得折抵。此外，低碳燃料標準積分計畫允許公司因生產更環保燃料而獲得積分，Tesla因建設充電站而獲積分，也可將積分售出給能源公司。

Tesla也獲取約2億2350萬元銷售稅抵免，目的為促進替代能源與先進交通領域的公司發展。此外，還有1500萬元的加州競爭稅抵免(California Competes tax credit)，可扣抵公司所得稅，這是專為期望搬到加州並留在當地發展的公司設計的，Tesla於2015年獲得了這項抵免。

Tesla 汽車 加州

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