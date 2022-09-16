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罕見9月暴風持續 恐降溫20度 太浩湖、優勝美地可能降雪

編譯組／綜合15日電
一個暴風系統將從阿拉斯加南下，灣區本周末將降雨。（美聯社）
一個暴風系統將從阿拉斯加南下，灣區本周末將降雨。（美聯社）

在超級熱浪帶來破紀錄的氣溫和多場野火後，加州本周氣候變得異常涼爽，包括舊金山和洛杉磯等城市的氣溫大降10到20度。這個降溫趨勢是由一個不尋常的暴風系統造成的，將持續到本周末。

目前在西太平洋地區有三個颱風在日本海岸附近旋轉，即便離加州有5000多哩遠，居民也能感受到一些影響。颱風苗柏（Typhoon Merbok）被鄰近的颱風逐漸往北推進噴射氣流，氣象模型顯示，苗柏最終會失去颱風型態，其殘留系統會在15日和16日之前，被吸收到阿拉斯加上空的噴射氣流中。

從17日起，這個新暴風系統會往南移動到美國西海岸。包括歐洲、美國和加拿大的氣象模型都預測，暴風中心將位於灣區海岸附近，可能對灣區造成顯著的影響，主要取決於暴風中心離陸地的距離。

歐洲和美國的氣象模型一直難以確定第一場雨出現的時間點，但目前看來，風雨最早會在17日晚上6時左右抵達北加州，先在喀斯喀特山脈（Cascades）南部和蒙多西諾海岸（Mendocino Coast）上空盤旋，然後於18日上午來到灣區中半島、蘇諾瑪海岸和中谷海岸。

氣象局預測，截至18日晚上，北灣山區、聖他克魯茲山區、中半島和柏克萊山區的總降雨量將從0.1吋到0.33吋不等，部分面向西北的海岸地區將有0.25吋，蒙特瑞灣區約在0.25吋到0.75吋之間，大索爾（Big Sur）海岸則有可能超過1吋。

塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）17日下午起會開始下雨，氣象模型預測「蚊子山火」（Mosquito Fire）火場也會降雨，預測值從0.1吋到0.4吋不等。除了陣雨，塞拉山區還會吹起時速35哩到45哩的強勁西風（zephyr winds），如果在下雨之前吹起，可能助長當地野火火勢。

氣象局指出，值得注意的是，這個暴風系統會在18日到19日之間，將一股強烈的冷鋒帶到塞拉山脈，高海拔地區氣溫將降到冰點以下，預測當地最多可能降雪2吋。氣象預測，優勝美地泰奧加隘口（Tioga Pass）有47%的機會下雪，太浩湖地區海拔8000呎以上山區也將降雪。

灣區 加州 降雪

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