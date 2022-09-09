澳洲開發商砸10億 金山14層住商大樓動工

布里德表示，Hayes Point項目正是舊金山所需要的。（記者王子涵／攝影）

儘管整個舊金山 的住房和辦公地產項目停滯不前，但一個財大氣粗的澳洲 開發商在市場街和Van Ness大道的黃金位置，投入了10億元建造一座47層的高樓，名為Hayes Point。8日下午，舊金山市長布里德（London Breed）、市議員麥德誠（Matt Dorsey）參加工程的破土動工儀式。

開發商Lendlease公司介紹，新大樓將是一座540尺高，民商混合用途的高層建築。辦公區域為29萬平方呎，在此之上還要建造333套供出售的公寓，其中25%的單元將低於市價，項目預計在2025年完工。

布里德表示，當人們詢問舊金山的經濟復甦、市中心的未來時，必須要考慮可持續性，用創新的方式做出改變，適應新的環境。「Hayes Point項目正是舊金山所需要的。」布里德說。

Hayes Point預想圖。（開發商提供）

Lendlease公司西海岸開發執行長希爾林（Arden Hearing）表示，這個區域周圍很少有垂直整合的建築項目，而Hayes Point滿足了周圍社區的所有需要。「我們將它看做一個垂直的生態系統，南市場區的能量、科技工作、藝術文化，這些都將建立在該市交通最發達的地點之上。」希爾林介紹，Leadlease公司的優勢在於，資金自給自足，使得項目的效率更高。

舊金山市中心辦公樓的空置率因疫情 影響明顯提高，整體空置率為21.7%，高於一年前的18.8%。在市場區中段，眾多科技公司總部大樓的空置率更高，達到24.7%。

超高空置率和不斷變化的線上工作政策使得不少正在開發的住房項目被擱置，但希爾林認為，這是一個優勢。在2025年底建成後，Hayes Point將是周遭唯一開業的大樓，「我們的直接競爭將為零。」