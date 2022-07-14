灣區通膨創新高、物價飆6.8% 專家：還沒到最糟

灣區通膨率創近40年來最高。經濟低迷對灣區的打擊，可能比美國其他地區更嚴重，部分原因是主要經濟引擎為科技產業。(Getty Images)

新報告顯示，在近40年來最高年度消費價格漲幅推動下，灣區 通膨率在6月飆漲。根據勞工統計局13日報告，灣區消費者價格本月份上漲6.8%，為1984年以來最快年度漲幅。全國6月通膨率為9.1%，則為自1981年以來最大年度漲幅。專家表示，最糟情況尚未到來。

「燈塔經濟」(Beacon Economics)共同創辦人桑柏格(Christopher Thornberg)警告，在通膨最終放緩之前，價格還可能明顯上揚，「可能見到比現在價格增加30%。」

近幾周有些正面消息，包括天然氣與木材等商品價格已開始走軟。但是，富國銀行資深經濟學家維特納(Mark Vitner)表示，現在說這是高峰，為時過早；能源價格已下降，可能見到一些改善，但價格還有很大上漲空間。

即使批發價格的確下降，購物者無法總是從商店或加油站獲得好處。桑柏格相信，目前通脹飆漲背後的一個主要原因，是聯邦政府與聯邦儲備銀行向經濟注入過多資金、尋求與新冠病毒導致的經濟劣勢對抗。他指出，仍有太多資金在流通，美聯儲局透過印鈔票、創造通膨大幅上升的潛能。

其他人則指出，烏克蘭戰爭對石油與糧食價格的影響，以及疫情導致供應鏈問題與工人短缺仍揮之不去。驚人的消費者價格上漲，加劇美國聯邦儲備銀行的壓力，近幾個月持續上漲利率 ，是為了避免通膨失控而更擴大幅度升息。

中央銀行的動作肯定迫使一系列金融產品的借貸成本大幅上漲，包括貸款 、信用卡、汽車貸款與房屋貸款。目前貸款利率已是去年夏天的兩倍。價格上漲驚人代表著民眾購買力下降，薪資也縮水。

根據勞工統計局數據，灣區無鉛普通汽油價格年度同比上漲50.1%，家庭PG&E帳單一部分的天然氣費用上漲33.6%，電費價格也上漲33.6%。食品價錢上漲10.8%、麥片與烘培產品價格上漲13.6%、居家用品上漲9.5%。住房租金上漲1.3%、服飾成本上漲3%、醫療費用漲幅5.7%。

桑柏格認為，通貨膨脹就像是經濟現況的巨大濃霧，民眾與企業不會投入太多資金。但若人們與企業過度削減開支，經濟活動可能遭到嚴重侵蝕，國家可能陷入衰退、引發裁員與企業倒閉浪潮。他警告，經濟衰退可能會於兩或三年內來到。

經濟低迷對灣區的打擊，可能比美國其他地區更嚴重，部分原因是主要經濟引擎為科技產業。通膨飆漲與利率快速上升，已將主要股票指數推入熊市。股價下跌可能導致科技公司更難籌資或成功進行首次公開上市。此外，華爾街崩盤可能會侵蝕員工股票選擇權價值。專家表示，灣區通膨非常痛苦，並將在全國其他地區之前陷入經濟衰退。