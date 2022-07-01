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加州汽油稅今起調高 加滿油約多36分錢

編譯組／沙加緬度6月30日電
加州每加侖汽油稅今日起調高2.8分錢。（美聯社）
加州每加侖汽油稅今日起調高2.8分錢。（美聯社）

由於加州立法會拒絕暫停調漲汽油稅，因此，從7月1日起，加州駕駛人每加1加侖汽油要多付2.8分錢稅金。如果以普通汽車油缸最多可裝13加侖汽油來算，加州駕駛人每加滿一次油要多付36分錢。

年度通貨膨脹調整讓加州每加侖汽油稅從51.1分錢漲為53.9分錢，提高了2.8分錢。加州目前平均每加侖油價為6.3元，仍是全國最高。

暫停調漲汽油稅的建議雖然被加州議會否決，但州長紐森和議會已達成協議，將發放紓困金給納稅人，幫助他們因應通貨膨脹造成的影響。

紐森發言人史塔克（Alex Stack）說：「為了幫助納稅人支付通貨膨脹和油價上漲的成本，州長紐森將退稅給加州人，每個家庭最多可收到1050元，這是加州史上最大金額的退稅計畫。」

根據紐森和議會達成的協議，加州家庭將透過直接存款或收到現金卡等方式拿到紓困金。紓困金金額將以收入來決定上限，年收入低於7萬5000元的納稅人可收到350元，年收入不超過25萬元的納稅人可收到200元。有未成年子女或其他受撫養者的納稅人還會收到額外的紓困金。

今年1月，紐森提議暫停徵收汽油稅一年，可為加州駕駛人省下約5億2500萬元。但他的提議遭到立法會民主黨領袖的反對，理由是暫停徵稅將使道路維修和其他交通改善工程缺少必要的資金。

此外，參議會臨時議長艾金斯（Toni Atkins）和眾議會議長蘭登（Anthony Rendon）上個月說：「在石油公司繼續賺進破紀錄利潤的情況下，暫停徵稅不保證能為消費者紓困。」

紐森的另外一項提議是提供回扣給車主，同樣也遭到立法會反對。議員表示，回扣會優先照顧有車的居民，會犧牲沒有車的中低收入居民。

支持暫停徵收汽油稅的不只是紐森，拜登總統也如此呼籲，希望暫停徵收18分錢的聯邦汽油稅3個月。多個藍州，例如紐約州、康乃狄克州和馬里蘭州，近幾個月都已暫停徵收汽油稅。

加州 紓困金 紐森

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